El Racing invita a sus seguidores a recibir al equipo

La plantilla y el cuerpo técnico racinguista llegarán el domingo al estadio por la S-20 en su autobús, como de costumbre, hasta el Palacio ... de Deportes. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, allí la expedición se detendrá, al filo de las 16.45 horas, y será entonces cuando los futbolistas recorran a pie por el que esperan un gran pasillo humano los 100 metros que separan la Ballena de la puerta de los vestuarios de los Campos de Sport. El gesto ha salido del propio vestuario y del club y el objetivo es que el último aliento antes de enfrentarse al Granada sea lo más cercano e íntimo posible.

La iniciativa es inédita y tan solo se parece al paseo que también recorrieron los jugadores el día del partido ante el Castellón (13 abril) desde el hotel anexo al campo. El club recibió ayer la autorización de Delegación del Gobierno, un factor imprescindible para su organización al tratarse de un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

La clave 4.000 entradas se han vendido y tan solo queda la opción de cesión de asiento para conseguir una.

Por tanto, todo cambia. Las peñas no habían organizado esta vez ningún acto. Tan solo, en un deseo de compartir los momentos de emoción y nervios que se vivirán antes de que ruede la pelota sobre el césped, la Peña Juventudes Verdiblancas sí que ha puesto en marcha 'La gran previa racinguista', que consistirá en una quedada en la sede del colectivo en Santander. Está prevista desde las 12.00 del mediodía, y durante la misma se servirán raciones de paella y se amenizará la estancia con música techno NBH. El colectivo verdiblanco ha hecho extensiva la invitación a todos los aficionados. La intención es organizar sobre la marcha un corteo hasta los Campos de Sport para estar presentes, ahora ue ya está confirmado, en el recibimiento al equipo.

Hace ya una semana que se vendieron las cerca de 4.000 entradas que salieron a la venta destinadas a los abonados y ahora tan solo existe la posibilidad de lograr una localidad por medio de la cesión de asiento. Por el momento ya lo han hecho algunos abonados, no muchos, y apenas han tardado unos minutos en tener nuevo inquilino. Ver y no ver. Esta modalidad estará operativa hasta 24 horas antes del encuentro. El asunto es que ya no es noticia, porque el de esta semana será el décimocuarto lleno de la temporada.

Junto a ellos también estarán los 460 aficionados de Granada que tendrán una de las entradas que el Racing mandó a la ciudad nazarí. El club andaluz sacó a la venta las localidades ayer en taquilla. Serán nominativas, por lo que cada entrada tendrá un único dueño. El club anunció el martes que se encargará de los gastos de autocar que suponga el desplazamiento de sus seguidores a Santander por lo que el ambiente estará asegurado. El que pierda se queda fuera.