Chema Aragón, este miércoles por la mañana en la sala de prensa de los Campos de Sport. Juanjo Santamaría
Fútbol | Racing

«Necesitamos dos jugadores de ataque y atrás también hacen falta cosas»

Chema Aragón se marca como objetivo cerrar otras tres o cuatro fichajes, a expensas de que no haya salidas antes del cierre del mercado | No descarta nuevas cesiones y reivindica los tiempos y plazos que se ha tomado este verano, para lo que pone como ejemplo a Peio Canales

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:59

Dos futbolistas de ataque; del centro del campo en adelante –y no por ello necesariamente delanteros–, y al menos un refuerzo en defensa. Esos son ... los objetivos que se marca el director deportivo del Racing, Chema Aragón, en esta recta final del mercado de invierno. Es decir, la llegada de hasta cuatro nuevos futbolistas a los Campos de Sport. Siempre supeditado a que no haya salidas o a que las que se produzcan sean por descarte del cuerpo técnico o fruto de una estrategia para que algún canterano siga creciendo.

