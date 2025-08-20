«Necesitamos dos jugadores de ataque y atrás también hacen falta cosas»

Dos futbolistas de ataque; del centro del campo en adelante –y no por ello necesariamente delanteros–, y al menos un refuerzo en defensa. Esos son ... los objetivos que se marca el director deportivo del Racing, Chema Aragón, en esta recta final del mercado de invierno. Es decir, la llegada de hasta cuatro nuevos futbolistas a los Campos de Sport. Siempre supeditado a que no haya salidas o a que las que se produzcan sean por descarte del cuerpo técnico o fruto de una estrategia para que algún canterano siga creciendo.

«Ahora mismo, más allá de las lesiones –la de Arana–, arriba, no en el puesto de nueve, nos queda el equipo aún un pelín cojo. Y no hablo de Yeray. Estamos muy contentos con él y está ahí, pero si , por ejemplo, juega esta semana con Andrés, Vicente y Villalibre, fuera, en el banquillo, tenemos poco. Debemos tener más armas para competir durante la temporada. Necesitamos un par de jugadores de medio campo para arriba. Y atrás también necesitamos cosas», reconoce el castellano. Así se plantea el Racing el final de un mercado estival que finalizar el 1 de septiembre.

Lo hace supeditado a alguna poco probable, pero tampoco descartable, salida de alguno de los puntales del equipo, porque Aragón reconoce que otros clubes han mostrado interés por varios jugadores, especialmente en el caso de Juan Carlos Arana. Confía en que a estas alturas del calendario las únicas salida, especialmente en forma de cesión, sean, de producirse, voluntarias, pero al mismo tiempo recuerda una fría realidad: «Lo veo improbable, pero si alguien llega con la cláusula de rescisión, eso ya no depende ni de mi ni del club».

Con tres caras nuevas (más el regreso de Yeray), el Racing se plantea así como meta conseguir otros tres o cuatro refuerzos. No especifica Aragón si de nuevo en forma de cedidos (las grandes inversiones para construir el actual bloque ya se llevaron a cabo durante las dos últimas temporadas) o vía pago de traspaso o contratación de agentes libres. «Si son buenos y nos ayudan al objetivo... Los jugadores más caros, por los que se ha hecho un esfuerzo económico, los tenemos ya aquí. No vamos a poder pagar cinco millones por un futbolista y tenemos que ir a por la mejor plantilla posible», reflexionaba el director deportivo durante la presentación de Peio Canales como nuevo jugador verdiblanco. «Estamos en Segunda División, tenemos nuestro presupuesto, sabemos lo que tenemos y en base a eso queremos firmar», insiste mientras trata de completar su «columna vertebral».

Tras la nueva renovación de Íñigo Vicente hace apenas unos meses, el Racing sigue trabajando –y haciendo esfuerzos– para mantener todo el bloque, y en especial a sus jugadores franquicia, con mucho cartel en el mercado y por los que, según explica Aragón, no han llegado ofertas firmes, pero sí se ha preguntado. Entre otros, el Deportivo por Arana. «Ha mostrado interés mucha gente, como por otros futbolistas. Oferta económica no me consta que haya llegado del Deportivo». Tampoco descarta, siempre a expensas de cómo se dé esta última semana y media de mercado, que se pueda ceder a algún joven actualmente en el equipo. «¿Alguien puede salir cedido? Sí. ¿Alguien puede salir finalmente? También. Vía traspaso, día de hoy y a estas horas, lo veo improbable».

Incide así en las dos vertientes del mercado en las que se mueve el club: «Es complicado mantener esta base tan importante que hay. Hemos inscrito al chico –Peio Canales– de inmediato, entre otras cosas, porque podíamos. Estamos haciendo un esfuerzo por no descapitalizarlos; por no vender a jugadores importantes, y tenemos la capacidad de, en una hora y media, inscribir a los jugadores, que nos los visen y no tener ningún tipo de problema», destacad antes de recordar que «hay clubes que fichan y no pueden inscribir todavía». «Hay que valorar eso –insiste–. La estabilidad que hay ahora mismo es clave para conseguir objetivos».

Sin utilizar esas palabras, Aragón pide paciencia y calma. Reivindica que los fichajes que tiene en cartera, como ocurrió en su momento con el de Peio Canales, requieren sus tiempos y plazos. No descarta siquiera que alguna operación se pueda cerrar esta misma semana, pero sin marcárselo como condición. «Están abiertas cosas ¿De aquí al lunes se puede cerrar alguna? Ojalá, pero si tengo que esperar por el próximo Peio Canales dos días más, no hay problema. Cuando estás seguro del fichaje que quieres, 48 horas me dan igual. Ya el 31 de agosto será otra cosa, porque no quiero llegar a ese día con cuatro operaciones pendientes. «Que llegan antes de Albacete? Mejor. ¿Que no van a llegar todos antes de Albacete? Seguro», confirma.

Pone como ejemplo al propio Canales, cuya cesión solicitó ya a principios de julio. «Antes de empezar la pretemporada ya estaba en Lezama pidiendo al jugador. Podía evitar esa espera e ir a por otro jugador en paro o sin equipo, pero estaba convenido del fichaje y tenía que adaptarme a unos tiempos que por desgracia no marco yo». «Tenemos dinero para firmar. Punto –sentencia–. El club está trabajando de manera muy clara y seria. Tiene todo más menos bajo un guion».