Un objetivo para todos: el ascenso

Objetivo Primera es el emblema con el que podrás trasladar tu apoyo al Racing durante el play off.

Ángela Madrazo Santander Jueves, 5 de junio 2025, 21:51 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

La ilusión por el ascenso no pasa inadvertida. De hecho, no hay más que salir a las calles de cualquier pueblo de Cantabria para ver ... banderas ondeando en los balcones y personas ataviadas con sus mejores galas: la camiseta del Racing. Y no es para menos. La situación del equipo es decisiva y la sociedad en su conjunto está volcada esperando el mejor resultado. Pero, mientras tanto, cualquier empujón de ánimo hacia el conjunto cántabro es de gran ayuda.

Es una sensación que ha impregnado el ambiente en todos los ámbitos. Y en más de una empresa de la comunidad. «Queremos mandar mucho ánimo a los jugadores, que estén a tope en los partidos. Pueden ascender y conseguir todo lo que se propongan porque son muy buenos», Ana Sánchez, empleada de Supermercados Lupa, no tiene ninguna duda, «estamos y estaremos con el equipo hasta el final». La plantilla del Bathco BM Torrelavega quiso sumarse al apoyo racinguista con una fotografía tras su entrenamiento en Irún, donde disputarán la Copa del Rey y, a pesar de la tensión de la competición, no se perderán el encuentro del equipo verdiblanco con el Mirandés. DM Ana Cristina Agüero Pérez, Rebeca Sanz Martín, Sandra Bernard Diego, Leticia García Carrandi, Ana Sánchez Ortiz, Cristina Ruiz Humara y María Rosario Sierra Pérez, empleadas de Supermercados Lupa. Roberto Ruiz Aitor Alexandre, José María Gutiérrez, Bernardo Colsa, Marcos Menocal, Loren Machado. DM Iván Pascual, Sara San José, Ricardo Milohnoja, Mónica Aira, Eduardo de la Hera, Celia Macho, Myriam Jimeno, Carlos Fernández, Miriam Fernández, Ares Puig, Ana Sánchez y Lorena Sanuy, comerciales de El Diario Montañés. DM 1 / La emoción también ha traspasado a otros deportes. Los jugadores del Bathco BM Torrelavega no han querido perder la oportunidad de mandar su mensaje de ánimo. Eso sí, sin el logo de Objetivo Primera, pero tienen excusa: lo envían tras un entrenamiento y desde Irún. Allí se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey de balonmano. Compiten por continuar en la liga europea la temporada que viene. Y el sentimiento verdiblanco les ha acompañado. Esperan poder descargar la tensión del partido siguiendo a los de José Alberto contra el Mirandés. «Nos encantaría conquistar la copa, poner el broche final a una gran temporada», explicaron. Pero la concentración no les ha impedido lanzar un mensaje de ánimo: «Mandamos toda nuestra energía positiva al Racing, sobre todo después de este largo camino hacia el fútbol profesional. Estamos con ellos y esperamos que devuelvan a Cantabria a la élite del deporte, que es donde se merecen estar». Si tú también quieres trasladar tu apoyo al Racing, puedes acercarte a las instalaciones de El Diario Montañés (Avenida de Parayas, 38). En sintonía con el lema Objetivo Primera, tal y como ha hecho parte el equipo comercial de este periódico, trae tus camisetas, banderas y bufandas verdiblancas para animar al conjunto. Te esperamos hoy, viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y mañana sábado de 12.00 a 14.00 horas.

