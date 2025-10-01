Octubre, un mes para crecer

Octubre se presenta como un mes decisivo para el Racing. Después de un inicio con la pegada como mayor virtud y la defensa como asignatura ... pendiente, el equipo de José Alberto encara cuatro partidos que pueden marcar su rumbo en la pelea por el ascenso. El calendario ofrece una oportunidad poco frecuente, tres rivales en horas bajas y un líder sólido que servirá como medida. Málaga, Sporting, Deportivo yMirandés dibujan un panorama exigente aunque con margen para sumar puntos y construir un colchón sobre el que descansar en primavera.

Málaga

El mes arranca este sábado en El Sardinero ante el Málaga. Los andaluces ya han dejado ver sus costuras fuera de casa. En estas siete jornadas solo han sumado tres puntos de nueve posibles como visitantes. Un dato que invita al Racing a sacar tajada en los Campos de Sport ante el que es ahora mismo el séptimo peor visitante de la categoría. Además, el equipo andaluz acumula tres derrotas consecutivas en las tres últimas jornadas.

Uno de los problemas inmediatos a los que se enfrenta José Alberto para este encuentro son las bajas. El entrenador asturiano no podrá contar con Peio Canales, que se encuentra en el Mundial sub 20 de Chile –precisamente España juega esta noche contra México a las 22.00 horas–, ni con Arana, que aunque corre con el grupo todavía no se ejercita junto a sus compañeros. Aunque el delantero avanza en su recuperación y cada vez está más cerca de volver.

El caso de GustavoPuerta se mueve entre la prudencia y el optimismo. El mediocentro colombiano sufrió una fuerte contusión en la cresta ilíaca durante el partido ante el Córdoba y a pesar de que la semana pasada realizó el calentamiento con el grupo, no entró en la convocatoria. Que reaparezca ante el Málaga depende de su evolución durante esta semana. Su presencia sería un refuerzo capital para equilibrar el centro del campo.

El Racing es, a día de hoy, es el conjunto más goleador de la categoría y el segundo más goleado. La ecuación se explica sola: mucho talento ofensivo y una estructura defensiva frágil. José Alberto lo ha admitido con naturalidad: «No es normal encajar tantos goles, nos están haciendo muchos con no demasiadas situaciones peligrosas. Tenemos que mejorar y tener más rigor», decía el asturiano. Ante el Málaga la prioridad será conservar la pegada y reducir concesiones atrás. Y si puede ser, mantener la portería a cero, algo que el Racing no ha logrado todavía esta temporada. Ganar el primer partido del mes es fundamental para que todo lo demás se sostenga.

Sporting

Tras recibir a los andaluces, el Racing visitará El Molinón. El Sporting vive una crisis profunda, cuatro derrotas consecutivas y una sensación de bloqueo colectivo. Este domingo se mide al Castellón en Castalia, y, salvo sorpresa, llegará al choque con los verdiblancos con la presión al límite. Los números no engañan. Los asturianos han perdido la confianza, encajan con facilidad y no encuentran soluciones ofensivas. Sin embargo, El Molinón nunca es un campo sencillo. La exigencia obliga a competir con firmeza. Para el Racing la cita en Gijón supone la posibilidad de enlazar dos victorias consecutivas y dar continuidad a la dinámica positiva que busca desde inicio de temporada.

Deportivo

La décima jornada traerá el partido más complicado de octubre con la visita del Deportivo a El Sardinero. Los gallegos, que están invictos, son actualmente los líderes de Segunda con 15 puntos, cuatro victorias y dos empates –ambos a domicilio–. Los de Antonio Hidalgo han empezado con la solidez de un candidato firme al ascenso, sostenido por un bloque equilibrado que concede poco y aprovecha sus momentos. El Racing encontrará en ese duelo una medida exacta de su potencial.

Enfrentarse al actual líder en casa, con el respaldo de la afición, será un test de fuerza. Si los verdiblancos logran imponerse, el golpe de confianza sería enorme. Competir de tú a tú contra el equipo más fiable de la categoría hasta el momento es el paso que separa a quienes aspiran de quienes simplemente acompañan. Perderlo, en cambio, reabriría el debate sobre las debilidades defensivas y la falta de regularidad. Más allá de los puntos, ese encuentro definirá cómo se percibe el proyecto de José Alberto en un tramo clave de la temporada.

Mirandés

El mes se cierra con la visita al Mirandés, aunque no en Anduva. Las obras en su estadio han obligado a los burgaleses a mudarse a Mendizorroza durante el tiempo que duren las tareas de reacondicionamiento en Miranda. El caso es que el nuevo escenario hasta ahora les ha sido adverso. Allí han jugado contra Huesca, Deportivo y Zaragoza, y en los tres casos salieron derrotados.

El Racing tiene varios motivos para llegar motivado a Vitoria. El Mirandés fue su verdugo en el play off de la temporada pasada y el recuerdo de aquella eliminación aún pesa y sirve como incentivo. El momento que atraviesan los jabatos, sin embargo, es muy diferente al del pasado mes de junio. De aquel equipo queda el exracinguista Juan Gutiérrez y poco más. La plantilla no es la misma, se ha rehecho prácticamente en su totalidad, y a eso hay que sumarle que los de Fran Justo no han encontrado todavía la forma de sentirse cómodos en su nueva casa y eso les ha restado confianza. Sumar en Mendizorroza cerraría octubre con broche perfecto –si ha hecho los deberes en los encuentros previos– para los cántabros.

Encontrar el equilbrio

Más allá del calendario, el reto del Racing está en encontrar equilibrio. José Alberto lo ha explicado sin rodeos. «No hay que obviar que vamos a seguir encajando goles porque nuestro equipo tienes unas características muy ofensivas. Que jugamos con muchos jugadores por delante de balón y eso tiene cierto riesgo», decía en una rueda de prensa. La tarea de octubre pasa por reducir errores sin perder la identidad. El técnico asturiano entiende que no se trata de renunciar al plan, sino de pulir detalles: cerrar líneas, ajustar vigilancias y mejorar la concentración en momentos clave. El colchón de puntos que ofrece octubre solo tendrá valor si el equipo logra crecer también en fiabilidad defensiva. Por eso este es un mes para crecer en puntos, pero también como equipo. Necesita sostener la intensidad, corregir su fragilidad atrás y aprovechar un calendario favorable.

Las temporadas en Segunda División se alargan, los rivales se activan y las oportunidades se vuelven más escasas a medida que avanza la Liga, por eso hay que aprovecharlas. Y lo que se le presenta al Racing es un tramo casi único con un Málaga en casa con dudas fuera, un Sporting en crisis, un Deportivo invicto como prueba mayor y un Mirandés debilitado en Mendizorroza. Si el Racing aprovecha la ocasión, llegará a noviembre instalado en la parte alta, con un colchón de puntos que permitirá afrontar con calma los tramos más exigentes.