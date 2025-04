Olvidar cuanto antes

Se quedó en Levante el acumulado, tres puntos por ganar, tres que le quita al Racing y el 'averaje' en el último suspiro del partido. ... Dudo de las activaciones de mi equipo. En el minuto dos tuvo el local un gol cantado... en el primer balón de la segunda parte, nos marcó el dos a cero... ¿qué pasa? El grueso del partido fue igualado en cuanto a que el Racing compitió bien, pero en ambas áreas, donde se juega uno la vida, fue superior el Levante. Ayer era la oportunidad de dar un golpe en la mesa y lo dieron los valencianos. Toca recuperarse urgente, porque no está nada perdido, pero la decepción no nos la quita nadie. Algunos de nuestros jugadores básicos han de volver porque quedan puntos para ganar la Liga. El trabajo de la semana se antoja duro pero aún «sí se puede».

Bernardo Colsa El dichoso VAR

El VAR, tal y como es el fútbol español, vale para poco. Y más en Segunda División, que no hay tantos medios lo que convierte al sistema en injusto. Además, los árbitros se han acostumbrado a jugar con colchón y ni los linieres levantan la bandera en jugadas clarísimas; todos minimizan riesgos a expensas del pinganillo. El criterio es variable e incomprensible, pillerías consentidas y cierta licencia para 'dar cera' sin dejar entrar al VAR.

Dicho esto, no es excusa para la derrota, que vino marcada por la falta de puntería y el auto de fe que fue el segundo gol del Levante. A olvidar el partido y a seguir, que queda un mundo y seguimos a nada. Las cuentas siguen saliendo.

Adrián Lacuesta Demasiado tarde

El Racing no sabe competir frente a rivales directos. Los partidos importantes los tira por la borda. Mirandés o Levante, partidos en los que podía haber dado un golpe encima de la mesa y presentarse como firme candidato para el ascenso directo. Y ayer, en esta derrota se han perdido muchas opciones de estar ahí, porque no era un partido de tres puntos, sino que era mucho más.Era el partido más importante de la temporada y el Racing no fue el Racing. Lo ha intentado, ha llegado, ha tenido ocasiones, incluso llegó a recortar distancias, pero fue demasiado tarde. Quedan ocho finales, ocho partidos donde el equipo tiene que sacar coraje, casta, corazón y ganas de conseguir que una ciudad entera vuelva a estar en el fútbol profesional.

Juan Ventayol El mal de altura

La posición en la tabla sigue siendo buena, pero lo peor que le puede pasar al equipo es el mal de altura. Es importante sacar conclusiones positivas, por pocas que haya. El equipo tuvo oportunidades a pesar de no haber competido igual que el Levante. Todo está tan igualado que lo que hay que saber es competir sin el vértigo y el miedo a la caída. Hay que ser capaces de olvidarse del partido anterior y solo pensar en el siguiente. Si no se focaliza en sacar los puntos y en hacer lo que sabe le puede entrar ansiedad y eso le haría ser mucho peor equipo de lo que es. Mirar lo que puede venir por detrás le puede complicar la situación. No es fácil, pero es la única manera de no sentir ese miedo escénico que aparece cuando todo empieza a ser definitivo. Eso es algo que también hay que entrenar, aunque a estas alturas aquellos que lo tengan van por delante.

Borja Cavia El enigma Vencedor

Acordarse del que falta cuando las cosas van mal es un recurso fácil, lo reconozco, pero tiene su justificación. Y es que la fragilidad del sistema defensivo racinguista en Valencia hace que el que ha sido el eje del centro del campo durante buena parte de la temporada venga al recuerdo. Vencedor no es un jugador que llame la atención, pero tiene un rol posicional que Maguette y Aldasoro, con sus virtudes y sus defectos (uno más de lo primero que el otro) no cumplen. Ambos son ese tipo de centrocampista que necesita uno al lado que ponga el orden posicional y que se ocupe de tapar huecos. Lo que hacía Vencedor. La dicotomía es sencilla, o Unai ya no le gustaba a José Alberto, pero no había más, o ha pasado algo que ha relegado al de Amorebieta al banquillo. Sea lo que sea, su desaparición es un enigma. Y no está ahora mismo el Racing para misterios.