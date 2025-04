Oportunidad para ampliar la brecha

Sergio Herrero Santander Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El racinguismo mira al ascenso directo como principal objetivo, pero no hay que olvidar la carta del play off, por si las cosas no ... van todo lo bien que se desea en la parroquia verdiblanca. Y el equipo de José Alberto tiene hoy la posibilidad de dar un gran golpe en la confirmación de ese billete, como mínimo, para jugársela en esa encarnizada fase decisiva. La derrota de ayer del Almería frente al Granada (3-1) deja a los verdiblancos con seis puntos de renta sobre el séptimo clasificado, y hoy podrían ser nueve los que conformen la brecha si es capaz de ganar en el Ciutat de València, con 24 puntos por disputarse de aquí al final del campeonato.

Estuvo cerca de sumar un punto el equipo de Rubi, que se puso por detrás en el marcador en Los Cármenes tras el gol de penalti de Boyé en el minuto 10. Justo a la salida del vestuario tras el descanso, los almerienses empataron con un tanto de Melero. Sin embargo, los de Fran Escribá, en el tramo final del encuentro, se pusieron de nuevo por delante gracias a Villar, en el 79. El 3-1 definitivo lo hizo Rubio. Así, los nazaríes se agarran a sus opciones de entrar en el play off a costa de un Almería al que se lo está merendando la irregularidad. Los indálicos quedan séptimos, con 53 puntos, a uno del sexto puesto. Podrían ser dos, si el Huesca puntúa hoy en su visita a El Plantío, contra un Burgos en un buen momento de forma. El Granada, por su parte, se queda octavo, con 52 puntos. El tropiezo del Almería no fue el único resultado favorable para los intereses racinguistas. El Oviedo de Paunovic estuvo a punto de llevarse la segunda victoria desde que el técnico, junto a su segundo, el exracinguista Arzeno, llegó al banquillo del Carlos Tartiere, pero en el minuto 95 el portero del Eibar igualó la contienda en Ipurua. Magunagoitia peinó una falta lateral y rescató un punto para los armeros, que deja al Oviedo en quinta posición, con 55 puntos, a cuatro del Racing, a falta del encuentro de hoy de los verdiblancos. Habrá otros dos partidos, en la jornada de hoy, con interés clasificatorio para el Racing. A las 14.00 horas, el Mirandés visitará en La Romareda a un Zaragoza -último rival verdiblanco- que se está jugando la vida en la parte de abajo de la clasificación. De hecho, los aragoneses entraron ayer en puestos de descenso tras la victoria del Eldense en Cartagena. Por su parte, el actual líder, el Elche, recibe mañana en el estadio Martínez Valero a un Racing de Ferrol ya desahuciado, así que los de Eder Sarabia tienen una buena oportunidad para poner tierra de por medio con alguno de sus rivales directos. Y es que, para el equipo de José Alberto lo más importante es lo que se cueza en el Ciutat de València ante el Levante. Segundo y tercer clasificados, frente a frente. Uno a cada lado de la línea entre el ascenso directo y el play off. Que no es lo mismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión