«El partido del Granada nos va a venir muy bien, a nosotros y a la afición»

«La verdad es que lo del domingo fue una liberación». Marco Sangalli comparecía en rueda de prensa tras el entrenamiento de este miércoles de ... los verdiblancos de cara a preparar el primer encuentro de la eliminatoria ante el Mirandés. El primero de los escalones para retornar a Primera División. Y ese encuentro ante el Granada del pasado domingo ha llenado de moral a todo el Racing.

El triunfo sirvió para espantar fantasmas del pasado. «Al final, ya no solo esta temporada, si no en las dos últimas, no sé ni las jornadas que habremos pasado dentro de las posiciones de playoff para poder ascender a Primera», señalaba el donostiarra. «Esta temporada, muchas en ascenso directo. Creo que llevaba saliendo la moneda cruz muchos días, y el otro día salió cara».

Sangalli fue el autor del tanto que selló la victoria verdiblanca y el pase al playoff. Y ese gol desde el centro del campo vino acompañado de lágrimas. «Soy una persona que vive mucho el fútbol, lo sufro mucho», señalaba. «Hay muchos momentos que se los lleva uno mismo y que sufres mucho. El fútbol me debía una y el domingo pude tener un momento de felicidad. Y compartirlo de esa manera... La sensación que tienes tras marcar un gol de esa manera es indescriptible».

Enfrente de los verdiblancos en esa primera eliminatoria estará el Mirandés. El equipo que ha ganado al Racing los dos partidos de Liga en este curso. Sangalli es optimista al respecto. «Hemos perdido dos partidos seguidos, así que más cerca está nuestra victoria», destacó. «Creo que el ambiente y mentalidad del vestuario es muy buena». Para poner la primera piedra hacia el ascenso será clave el jugador número 12. «El domingo, lo de la afición fue espectacular. Cómo nos recibió, nos empujó desde el principio y hasta el final... Lo ha hecho durante toda la temporada. Creo que llegamos en un muy buen momento para afrontar este playoff. El Mirandés es un gran rival, ha hecho muy buena temporada. Pero somos el Racing y este domingo vamos a volver a ganar».

Aún así, el donostiarra avisa sobre el cuadro burgalés. «Es un equipo que se ha mantenido bastante estable en su forma de jugar durante todo el año», apuntó. «Pueden variar un poco a la hora de ocupar las posiciones interiores, pero juegan con esa línea de tres o de cinco, como se quiera ver. Es un equipo con muchas piernas, a pesar de ser un equipo joven, aprieta muy bien, va muy bien a los duelos. Tiene muy claro la manera de jugar. Es un conjunto complicado, mucho más de lo que la gente pueda creer. Pero jugamos en casa. Y tenemos a toda nuestra gente apoyando detrás».

El triunfo ante el Granada es un aval en lo anímico. « Después de la victoria del otro día, no solo por el triunfo en sí sino por la forma en que lo hicimos...», destacó el jugador donostiarra. . «Y que el equipo se levantara de la forma en que lo hizo, que jugase de la forma en que lo hizo... Demuestra mucho la capacidad que tiene el equipo. El partido del Granada nos va a venir muy bien, a nosotros y a la afición». El duelo ante los burgaleses no se decidirá solo en los Campos de Sport. «Es uno de 180 minutos», valoró Sangalli. «Ya pasó el tema del valor doble y las eliminatorias son un poco diferentes. Nosotros jugamos en casa, que creo que nos viene muy bien jugar primero en los Campos de Sport, y tenemos toda la confianza del mundo. Pero sabiendo que es una pelea de 180 minutos y que tenemos que prepararla bien». Obviamente, mejor si se gana este domingo. «Es importante conseguir la victoria en El Sardinero», apostilló Sangalli.» «Pero no quiere decir que si no se da, la eliminatoria no siga viva en Miranda».

Tras una temporada en la que el Racing ha estado en los primeros puestos durante casi toda la campaña, a los verdiblancos les ha costado cerrar su presencia en el playoff más de lo previsto. «Creo que el equipo tiene una línea muy buena, a nivel de juego, de puntuación», estimó Sangalli. «Es verdad que en esos momentos que hemos tenido para dar ese paso nos había costado, pero siempre hay una primera vez. Y el otro día –ante el Granada– ocurrió así. Ver a todo el mundo correr, abrazarnos... Era una demostración de ello. Puede que las historias bonitas del fútbol se empiecen a escribir de esta manera».

El donostiarra no quiere ni oír hablar de su situación personal de cara a la próxima temporada. «Ni me lo planteo. Sería muy egoísta pensar en mí mismo con lo que tenemos tan importante entre manos», afirmó. «Yo firmaría subir a Primera y tener que retirarme el año que viene. Vivir algo así en la carrera de un futbolista es único. Poder vivir lo que hemos vivido el otro día y pensar en lo que podría ser lograr un ascenso y ver a este club en Primera, es único. Así que pensar en la situación individual de cada uno sería de persona egoísta y creo que eso no va conmigo».