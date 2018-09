Al pastel le falta la guinda El Racing afronta un nuevo partido tras el duelo copero del miércoles. / Daniel Pedriza Después de enfrentarse a dos enemigos directos, el equipo de Iván Ania recibe a un Arenas que no ha arrancado bien el campeonato | El Racing debe acompañar el buen rendimiento general con un mayor acierto de cara a gol SERGIO HERRERO Santander Domingo, 9 septiembre 2018, 08:55

Lo cierto es que la tarta tiene buena pinta así en apariencia. Es consistente y bien formada. Los ingredientes parecen correctamente elegidos. Quizá no es demasiado vistosa ni colorida, pero el fondant es una bomba de azucar que al final acaba empalagando. Las dos primeras cucharadas que ha probado el racinguismo han dejado un buen regusto en las papilas, aunque hay algo, un sabor ahí al fondo, ese que queda al final, que parece efervescencia pura. Al equipo de Iván Ania le falta la guinda. Ese toque final que lleve a su creación -con los ingredientes que le ha comprado en el súper del fútbol el director deportivo, Chuti Molina- a convencer por completo. A la excelencia. Delicatessen.

Porque el Racing del asturiano ni se pega ni se desmorona. Ni amarga ni endulza de más. Pero allí al fondo, en la otra portería, se queda en un 'ni fu ni fa'. Real Sociedad B y Mirandés partían con la vitola de duros críticos gastronómicos a los que sentar a la mesa. Hoy, ante un Arenas que apenas ha arañado un empate en este arranque del campeonato, y un escenario sin excusas como el de los Campos de Sport, el Racing de Ania tiene la oportunidad de reivindicarse. De mostrarse. De ganarse al personal por el estomago. Por las vísceras, en general.

Porque a Chuti Molina le habría gustado traer a El Sardinero un ingrediente más. La sustancia diferencial y definitoria para que el 'chef' asturiano hiciese un postre irresistible.

Iván Ania ha convocado a veinte futbolistas, con lo que hoy deberá descartar de nuevo a dos de ellos. Tras no llegar ese último delantero que Molina quería incoprorar, el gol es la gran duda cántabra

El ansiado delantero que, a priori, parece no tener en su plantilla. Tendrá que esperar al mes de enero para volver a irse de compras. Aunque el problema del Racing de cara a gol parece ir un poco más allá de los nombres a quien colocarle la camiseta con el número 9. Algo falla más allá de la línea de tres cuartos. Un cable que no hace contac to. Dos sabores que no pegan demasiado.

El Arenas, que parece mermado con respecto a la temporada anterior, puede ser la víctima propiciatoria. El comensal que pague los platos rotos si el Racing consigue pegarse un buen banquete. De todas formas, no será fácil, porque aunque el conjunto vasco no tenga las aspiraciones de los dos anteriores rivales racinguistas, en este grupo II ya han aprendido los verdiblancos que la clase media no es de fiar. Y los de Javi Luaces vendrán a Santander con ganas de arrancar por fin la moto.

El rey de la pretemporada, inédito en lo que va de competición oficial, volverá a ser el hombre de área racinguista esta tarde. Hasta ahí, todo lo que sea distinto sería una sorpresa mayúscula. Lo que Iván Ania tendrá que revisar es esa conexión del centro del campo con el delantero. Buscar el por qué sus jugones no encuentran el último pase. La distinta propuesta del partido de Copa en Miranda de Ebro y la paulatina puesta a punto de los últimos fichajes veraniegos pone al entrenador verdiblanco ante el bendito problema de tener que elegir.

El dibujo

Lo primero, un dibujo. El 4-2-3-1 se había convertido en habitual hasta que el míster probó un 4-3-3 que funcionó muy bien durante la primera parte del miércoles en Anduva. Todo dependerá de los futbolistas seleccionados, está claro. Ahí es donde tendrá que hacer su criba particular. Se le amontonan los candidatos. Por un lado, tiene la opción musculada de Sergio Ruiz y Kitoko en el doble pivote. A día de hoy, ambos parecen insustituibles. Pero al astillerense y al congoleño les falta algo que pueden ofrecer otros jugadores a buen nivel como Rafa de Vicente y Quique Rivero. Movilidad y un mayor gusto por la posesión. Ania podría colocar a uno de los primeros y a otro de los segundos para combinar en el doble pivote. Si no, la alternativa menos abrupta pasa por poner o al malagueño o al cabezonense en la posición de mediapunta. El andaluz, a priori, parece por delante. Más aún con Álvaro Cejudo inmerso en las tinieblas de la enfermería

En las bandas puede haber cambios. Enzo Lombardo -que jugó y fue expulsado en el partido de Copa- ha evidenciado que se desenvuelve mejor por el centro que pegado a la línea de cal. Y Nico Hidalgo, al que aún le falta un poco de ritmo, ha entrado con fuerza y promesas de dar buenas tardes a la parroquia racinguista.

El granadino podría ser titular en el flanco derecho, con Cayarga por el izquierdo. De todas formas, también entra en el capítulo de variables el hecho de que el próximo miércoles el Racing vuelve a jugar Copa del Rey frente al UCAM Murcia, un partido en el que no podrá estar Lombardo por sanción y eso le podría llevar a ser titular en la tarde de hoy. El míster tiene bastantes variables.

No tiene pinta de que vaya a haber modificaciones en la zaga. Buñuel no tiene recambio; Óscar Gil vive un momento dulce; Jordi Figueras es sobre el papel el jefe de la zaga pese a la buena actuación de Olaortua en Miranda y el recién llegado Rulo, de momento, no ha mejorado a Julen Castañeda. Así pues, salvo sorpresa, la retaguardia se mantendrá intacta.

Aterrizaje

Después de dos primeras jornadas del campeonato que siempre suponen una toma de contacto y una adaptación de los fichajes más rezagados -pese a que al Racing le ha tocado verse las caras con dos de sus principales rivales en la lucha por el título-, ahora ya se entra de lleno en el campeonato. Los de arriba empiezan a posicionarse. Los de abajo sienten ya el calor del averno en el trasero. Los puntos van colocando a cada uno en su sitio.

Mientras tanto, la ilusión sigue creciendo en la grada de los Campos de Sport alrededor del equipo. Los resultados y el aspecto, de momento, están manteniendo viva la expectación del personal y el remanente de paciencia, cada vez más escaso después de cuatro temporadas consecutivas en Segunda División B, permanece intacto. Esto es muy largo, pero lo que bien empieza tiene muchas más opciones de acabar mejor.