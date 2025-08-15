Peio Canales vendrá como cedido al Racing

El mediapunta del Athletic de Bilbao Peio Canales (Barrika, 2005) saldrá del club vasco y será cedido al Racing. El acuerdo está prácticamente cerrado por ... parte de ambos clubes y toda la documentación está preparada para que el futbolista recale en el conjunto cántabro.

Peio Canales es considerado una de las grandes perlas de Lezama desde hace años. Saltó directamente desde el juvenil al Bilbao Athletic y debutó con el primer equipo rojiblanco con solo 19 años. Sus grandes condiciones nunca han pasado desapercibidas: incluso llegó a disputar varias citas con la selección española sub-19. De hecho, tras sumar ocho encuentros en Primera División la pasada campaña, varios equipos de la categoría de plata se han interesado en su cesión, como el Mirandés, el Andorra de Ibai Gómez o el Racing, por el que finalmente se ha decantado.

Pese a ser del gusto de Ernesto Valverde, el técnico le dejó la puerta abierta, diciendo la semana pasada que «es un jugador joven, estuvo el año pasado con nosotros y no participó demasiado. A no ser que vea que va a participar mucho, para estar otra temporada así, quizás lo mejor es que salga». Pues bien, tras barajar distintas opciones, el de Barrika ha elegido por salir rumbo a Santander.