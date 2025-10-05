Los pequeños accionistas del Racing exigen al Ayuntamiento que respete el convenio

DM . Santander Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación de Pequeños Accionistas del Racing ha hecho público un comunicado en el que se solicita al Ayuntamiento de Santander que cumpla con ... lo acordado en el convenio con el Racing y, además de solicitar que la Casona reintegre el importe de las obras abonadas por el club que correspondían, según lo pactado, al Ayuntamiento. Además de «solicitar al Consistorio que cumpla con lo acordado en citado convenio», señala que «dado que en plazo parece imposible respetar las fechas, se dé una explicación razonada del porqué de ese incumplimiento», además del «reintegro del importe total de las obras abonadas por el Racing». Solicita además que «la demora en la culminación de los trabajos sea la menor posible, haciendo públicos los nuevos plazos, con el compromiso de su ejecución en esas fechas». Insiste la agupación en que «el Racing no es una carga para Santander y/o Cantabria por el peso económico que tiene, tanto directamente con los impuestos que genera, y que revierten en cierta medida; como por los indirectos que generan sus miles de aficionados y los de los equipos rivales». Lo define como «un patrimonio de Santander y Cantabria», y sostiene que «cuanto más lo cuidemos, más nos devolverá». «El actual Gobierno autonómico se ha percibido de ello -señala-, sus aportaciones así lo demuestran», a pesar de que «el Ayuntamiento tiene un deber con una instalación de su propiedad y el Gobierno de Cantabria no».

No entra sin embargo al debate sobre la necesidad de remodelar y ampliar o no el actual estadio, más allá de su «obvia obsolescencia». «En el momento en que se haga público y tengamos una base para valorarlo, nos pronunciaremos», señala la nota.

