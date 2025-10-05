El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los pequeños accionistas del Racing exigen al Ayuntamiento que respete el convenio

DM .

DM .

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Asociación de Pequeños Accionistas del Racing ha hecho público un comunicado en el que se solicita al Ayuntamiento de Santander que cumpla con ... lo acordado en el convenio con el Racing y, además de solicitar que la Casona reintegre el importe de las obras abonadas por el club que correspondían, según lo pactado, al Ayuntamiento. Además de «solicitar al Consistorio que cumpla con lo acordado en citado convenio», señala que «dado que en plazo parece imposible respetar las fechas, se dé una explicación razonada del porqué de ese incumplimiento», además del «reintegro del importe total de las obras abonadas por el Racing». Solicita además que «la demora en la culminación de los trabajos sea la menor posible, haciendo públicos los nuevos plazos, con el compromiso de su ejecución en esas fechas». Insiste la agupación en que «el Racing no es una carga para Santander y/o Cantabria por el peso económico que tiene, tanto directamente con los impuestos que genera, y que revierten en cierta medida; como por los indirectos que generan sus miles de aficionados y los de los equipos rivales». Lo define como «un patrimonio de Santander y Cantabria», y sostiene que «cuanto más lo cuidemos, más nos devolverá». «El actual Gobierno autonómico se ha percibido de ello -señala-, sus aportaciones así lo demuestran», a pesar de que «el Ayuntamiento tiene un deber con una instalación de su propiedad y el Gobierno de Cantabria no».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    Santander sigue el rastro de la luz
  10. 10

    El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los pequeños accionistas del Racing exigen al Ayuntamiento que respete el convenio