Así está ahora mismo la plantilla del Racing

Equipo de Deportes

Equipo de Deportes

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:52

🔴 En directo

Puerta

Puerta

?

Mediocentro
La Victoria (Colombia)
23 - 07 - 2003
Contrato hasta 2029

Ezkieta

Ezkieta

1

Portero
Pamplona
17 - 08 - 1996
Contrato hasta 2027

Mantilla

Mantilla

2

Lateral / Central
Maliaño
09 - 05 - 2000
Cedido hasta 2028

Mario

Mario

3

Lateral
Santander
02 - 10 - 2003
Contrato hasta 2027

M. Hernando

M. Hernando

4

Central
Palencia
19 - 07 - 1998
Contrato hasta 2028

Javi Castro

Javi Castro

5

Central
Madrid
13 - 09 - 2000
Contrato hasta 2026

Íñigo

Íñigo

6

Mediocentro
Ampuero
16 - 06 - 1998
Contrato hasta 2028

Yeray

Yeray

7

Extremo
Ampuero
14 - 05 - 2003
Contrato hasta 2027

Aldasoro

Aldasoro

8

Mediocentro
Beasain
05 - 04 - 1999
Contrato hasta 2029

Arana

Arana

9

Delantero
Las Palmas
08 - 02 - 2000
Contrato hasta 2028

I. Vicente

I. Vicente

10

Mediapunta
Derio
06 - 01 - 1998
Contrato hasta 2030

Andrés

Andrés

11

Mediapunta
Aguadulce
11 - 07 - 1999
Contrato hasta 2028

Villalibre

Villalibre

12

Delantero
Gernika
30 - 09 - 1997
Cedido hasta 2026

Andreev

Andreev

13

Portero
Sofía (Bulgaria)
15 - 12 - 2004
Cedido hasta 2026

Maguette

Maguette

14

Mediocentro
Sakal (Senegal)
13 - 12 - 2002
Contrato hasta 2029

Sangalli

Sangalli

15

Extremo
San Sebastián
07 - 02 - 1992
Contrato hasta 2026

Michelin

Michelin

17

Lateral
Montauban (Francia)
15 - 07 - 1997
Contrato hasta 2026

R. Canales

R. Canales

8

Mediapunta
Barrika
17 - 01 - 2005
Cedido hasta 2026

Sulicamara

Sulicamara

20

Extremo
Sant Celoni
07 - 12 - 2001
Contrato hasta 2028

Pablo Ramón

Pablo Ramón

36

Central
Calvià
30 - 06 - 2001
Cedido hasta 2026

Jeremy

Jeremy

29

Delantero
Maliaño
13 - 03 - 2005
Contrato hasta 2028

Salinas

Salinas

32

Central / Lateral
Santander
03 - 04 - 2007
Contrato hasta 2029

Sergio

Sergio

36

Central / Lateral
Laredo
15 - 05 - 07
Contrato hasta 2028

