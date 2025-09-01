Así está ahora mismo la plantilla del Racing
Santander
Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:52
Mediocentro
La Victoria (Colombia)
23 - 07 - 2003
Contrato hasta 2029
Ezkieta
1
Portero
Pamplona
17 - 08 - 1996
Contrato hasta 2027
Mantilla
2
Lateral / Central
Maliaño
09 - 05 - 2000
Cedido hasta 2028
Mario
3
Lateral
Santander
02 - 10 - 2003
Contrato hasta 2027
M. Hernando
4
Central
Palencia
19 - 07 - 1998
Contrato hasta 2028
Javi Castro
5
Central
Madrid
13 - 09 - 2000
Contrato hasta 2026
Íñigo
6
Mediocentro
Ampuero
16 - 06 - 1998
Contrato hasta 2028
Yeray
7
Extremo
Ampuero
14 - 05 - 2003
Contrato hasta 2027
Aldasoro
8
Mediocentro
Beasain
05 - 04 - 1999
Contrato hasta 2029
Arana
9
Delantero
Las Palmas
08 - 02 - 2000
Contrato hasta 2028
I. Vicente
10
Mediapunta
Derio
06 - 01 - 1998
Contrato hasta 2030
Andrés
11
Mediapunta
Aguadulce
11 - 07 - 1999
Contrato hasta 2028
Villalibre
12
Delantero
Gernika
30 - 09 - 1997
Cedido hasta 2026
Andreev
13
Portero
Sofía (Bulgaria)
15 - 12 - 2004
Cedido hasta 2026
Maguette
14
Mediocentro
Sakal (Senegal)
13 - 12 - 2002
Contrato hasta 2029
Sangalli
15
Extremo
San Sebastián
07 - 02 - 1992
Contrato hasta 2026
Michelin
17
Lateral
Montauban (Francia)
15 - 07 - 1997
Contrato hasta 2026
R. Canales
8
Mediapunta
Barrika
17 - 01 - 2005
Cedido hasta 2026
Sulicamara
20
Extremo
Sant Celoni
07 - 12 - 2001
Contrato hasta 2028
Pablo Ramón
36
Central
Calvià
30 - 06 - 2001
Cedido hasta 2026
Jeremy
29
Delantero
Maliaño
13 - 03 - 2005
Contrato hasta 2028
Salinas
32
Central / Lateral
Santander
03 - 04 - 2007
Contrato hasta 2029
Sergio
36
Central / Lateral
Laredo
15 - 05 - 07
Contrato hasta 2028
