El Racing-Baleares se jugará este domingo, en plena jornada electoral, a las 18.30 horas

El día 26 de mayo va a acabar convirtiendose en un 'superdomingo' de verdad, pero no sólo por las elecciones municipales, autómicas y europeas, que se celebran ese día, sino porque además el Racing jugará ante el Baleares el partido de ida del play off de ascenso a Segunda División. Será en los Campos de Sport del Sardinero, a partir de las 18.30 horas y será televisado en directo por Cuatro.

Después de esperar toda la mañana y parte de la tarde de este martes, tanto los aficionados, como el Racing y el Baleares (más afectado porque tiene que viajar en avión) han podido conocer, por fin, el día y la hora que las televisiones han elegido para que se juegue el primer partido del play off entre racinguistas y baleares: día 26, a las 18.30 horas en Santander. La Federación Española de Fútbol y ambos clubes, tanto Racing como Atlético Baleares, se han tenido que plegar, una vez más, a los mandatos de las teles.

Este partido el mismo día de las elecciones supondrá más exigencia para las fuerzas del orden público, que además estar desplegados en colegios electorales y en centros institucionales para velar sobre el buen desarrollo de la jornada electoral, tendrán que vigilar que ambas aficiones de comporten en un partido muy importante para los santanderinos, pero también para los mallorquines.

Video de promoción de los play off

El capitán del Racing, Iván Crespo, concentrado, mirando al suelo eleva la mirada al frente. Entonces entre la música y la cámara enfoca una sentencia del presidente de honor del club, Tuto Sañudo: «Los partidos no se juegan, se ganan» y corre por el interior del estadio de El Sardinero para salir campo. Es el arranque del anuncio publicitario que el Racing de Santander ha preparado de cara a los play off que abren la puerta a que los verdiblancos abandonen por fin la Segunda B. La música y el tono apela a la épica, por eso el lema es «Este año, Sí» y el ritmo y los mensajes empujan a ello, a que jugadores y afición estén convencidos para que sean ese jugador adicional que empuja desde fuera del césped. En el vídeo los jugadores de la plantilla aseguran que este año, sí «por historia, por afición, por orgullo» y hasta por Nando Yosu, motivan desde el otro lado de la cámara, hasta que Iván Ania mira a cámara y sentencia «por el Racing». Por el camino muchas imágenes de esta temporada, de goles y de celebración. No hay margen a la duda o el desaliento.

La plantilla racinguista se conjura así para el primero de los dos partidos de la eliminatoria de campeones de Segunda B ante el Atlético Baleares.

Y mientras, la bandera del Racing ondeará desde este martes, 21 de mayo, en la fachada del Ayuntamiento de Santander como muestra de apoyo al club . La alcaldesa, Gema Igual, acompañada por el presidente del Racing, Alfredo Pérez, desplegarán la bandera verdiblanca en el balcón principal del Ayuntamiento, y permanecerá mientras dure el 'play off', como ya ocurrió en las temporadas de 2014, 2016 y 2017, recuerda la regidora en un comunicado.

Con este gesto se pretende mostrar «la ilusión y el empuje» de toda la ciudad de Santander a la plantilla racinguista y a su afición en un momento «tan decisivo» como éste, ha señalado.

Igual ha deseado al club muchísima suerte para éste y los sucesivos encuentros y ha afirmado que el ascenso sería «una merecida recompensa y el mejor broche posible para una gran temporada» porque este año, ha dicho «sí que toca».