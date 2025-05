El play off de ascenso ya tiene fechas y horarios

. Sin respiro. Si la Liga regular finaliza este fin de semana, con el horario unificado para la última jornada (domingo, 18.30 horas), acto ... seguido y siete días después los cuatro equipos que hayan logrado su clasificación comenzarán el play off. Serán tres semanas más de competición para los dos finalistas y una y media para los semifinalistas que queden eliminados por el camino en la primera ronda. Ayer, LaLiga hizo públicos los horarios y los días de los partidos, sin, lógicamente, conocer los equipos, ya que eso se sabrá el domingo al filo de las 20.30 horas.

Semifinales Sexto contra tercero - Ida Sábado, 7 de junio (21.00 h)

Quinto contra cuarto- Ida Domingo, 8 de junio (18.30 h)

Tercero contra sexto - Vuelta Miércoles, 11 de junio (21.00 h)

Cuarto contra quinto- Vuelta Jueves, 12 de junio (21.00 h)

Final Vencedores semifinal - Ida Domingo, 15 de junio (19.00 h)

Vencedores semifinal - Vuelta Sábado, 21 de junio (21.00 h)

No obstante, en el caso del Racing, que ya sabe que no puede optar más que a ser quinto o sexto, puede hacerse una idea. Si finalmente acaba quinto, algo que conseguiría si mantiene la ventaja con el Granada, jugaría el domingo 7 de junio a las 18.30 horas en El Sardinero contra el que se clasifique finalmente cuarto. Si por contra, el Racing se clasifica sexto, los de José Alberto jugarían en los Campos de Sport frente al tercer clasificado final, el sábado las 21.00 horas. Todo está en el aire. Sus rivales saldrán de Mirandés, Elche u Oviedo. Uno ascenderá directo, y los otros dos esperan rival entre Racing, Almería y Granada. El equipo cántabro no tendrá la ventaja del factor campo ni la de pasar en caso de empate, salvo que sea quinto y se enfrente al sexto en una hipotética final.