Casi en pleno para Gijón

Sin Peio Canales ni Plamen Andreev, ambos por sus compromisos internacionales, pero con Juan Carlos Arana ya a pleno rendimiento, José Alberto López dirigió ... ayer la última gran sesión de trabajo antes de que el equipo visite el domingo El Molinón. Lo hizo en los Campos de Sport, como es habitual los jueves. El vasco y el búlgaro serán así, salvo contratiempo de última hora, las dos únicas bajas que deberá afrontar JAL de cara al compromiso en Gijón, en el caso del portero echando mano para el banquillo, como ya ha hecho esta temporada, del rayista Laro.

Más alternativas se le abren para el que será el tercer partido consecutivo en que pierde a Peio Canales con motivo del Mundial sub 20. Habitualmente el técnico ha optado por colocar a Íñigo Vicente como mediapunta por el centro, dejando así hueco a un Marco Sangalli que en muy buen estado de forma es ya un habitual en el equipo titular de esta temporada, pero dispone de otras alternativas. Una de ellas, alinear conjuntamente a Jeremy y Villalibre, ya sea con el canterano como mediapunta o cambiando el sistema a un 4-4-2 que apenas ha aparecido este curso pero que los verdiblancos tienen también ensayado.

JAL puede verse obligado a gestionar la baja del mediapunta cedido por el Athletic durante una jornada más (cuando el Racing reciba al Deportivo) si España sigue adelante en el Mundial de Chile. Por lo pronto, mañana se enfrentará a Colombia en los cuartos de final de una competición en la que el racinguista ha perdido su condición de titular sin que ello impida que siga jugando habitualmente.

El equipo está citado hoy a las 11.00 horas en las Instalaciones Nando Yosu antes de una última jornada de activación del sábado que tendrá lugar de nuevo en La Albericia, puesto que dada la proximidad del desplazamiento y la hora del partido el equipo viajará el mismo domingo a Gijón.