Aldasoro chuta el balón con Arana a su derecha, Puerta a su izquierda y Sergio Martínez a su espalda. Roberto Ruiz

Casi en pleno para Gijón

La conocida baja de Peio Canales será, salvo percance de última hora, la única entre los titulares para enfrentarse este domingo al Sporting

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Sin Peio Canales ni Plamen Andreev, ambos por sus compromisos internacionales, pero con Juan Carlos Arana ya a pleno rendimiento, José Alberto López dirigió ... ayer la última gran sesión de trabajo antes de que el equipo visite el domingo El Molinón. Lo hizo en los Campos de Sport, como es habitual los jueves. El vasco y el búlgaro serán así, salvo contratiempo de última hora, las dos únicas bajas que deberá afrontar JAL de cara al compromiso en Gijón, en el caso del portero echando mano para el banquillo, como ya ha hecho esta temporada, del rayista Laro.

