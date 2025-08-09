El primer asalto entre Racing y Cagliari termina sin goles

Racing y Cagliari empataron sin goles en El Astillero, en el primero de los duelos entre ambos equipos para cerrar la pretemporada verdiblanca. Fue un ... partido poco atractivo y escasas ocasiones, que tuvo más valor en lo referente a la preparación física para una plantilla cántabra que reservó a sus nombres más importantes para el duelo vespertino en los Campos de Sport de El Sardinero.

En el ensayo matinal, José Alberto preparó un once con prácticamente toda la unidad b de su plantilla, con Marco Sangalli, Andreev, Álvaro Mantilla, Saúl García y Aritz Aldasoro como principales nombres destacados de la alineación. Y con el capitán, Íñigo Sainz-Maza, en el banquillo aguardando sus primeros minutos tras recuperarse de su grave lesión.

La primera ocasión y la única del primer tiempo llegó pasado el cuarto de hora de partido, y fue para el Cagliari, con un cabezazo de Mazzitelli en el segundo palo que tapó bien Andreev.

Racing Andreev, Marco Sangalli, Salinas, Mantilla, Saúl García, Aldasoro, Mario Solórzano, Suleiman Camara, Diego Díaz (Aitor Crespo, min. 81), Izan Yurrieta y Santi Franco (Rodri Ramos, min. 68). 0 - 0 Cagliari Ciocci, Di Pardo, Deiola, Veroli, Cogoni, Mazzitelli, Marko Rog, Liteta, Zappa, Borrelli y Mattia Felici. También jugaron: Bolzan, Vinciguerra, Cavuoti. Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó al racinguista Mario Solórzano y a los visitantes Liteta y Mazzitelli.

El Cagliari, corriendo riesgos en la salida de balón, llevó algo más de dominio que el conjunto cántabro, que trató de hacer daño robando y saliendo rápido.

En la segunda mitad, el único cambio de salida del Racing fue la permuta de Saúl García y Salinas en la zaga. El primero pasó al lateral y el segundo, al centro. Los verdiblancos dieron pasos hacia delante en el juego y tuvieron más posesión. Incluso, poco después de la reanudación, Santi Franco dispuso de una opción para haber adelantado a los de José Alberto.

Pudo llevarse el triunfo el cuadro montañés en el tramo final del encuentro. En un centro al segundo palo, Marco Sangalli enganchó una buena volea que, sin embargo, le salió algo centrada y Ciocci respondió bien con una parada abajo.

Y también tuvo su opción el equipo italiano, acto seguido, en una contra en la que Vinciguerra, cara a cara con Andreev, no acertó a marcar con todo a favor y mandó el balón fuera de la portería. Así que el marcador se quedó como empezó.