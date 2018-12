Fútbol | Racing La primera junta de la Era Pitma El director general, Víctor Alonso, en 2017. / D. Pedriza El Consejo presenta hoy un presupuesto de 3,5 millones y anuncia novedades ASER FALAGÁN Santander Sábado, 15 diciembre 2018, 08:11

El Racing celebra hoy su primera Junta General de Accionistas de la Era Pitma. O al menos la primera en la que Alfredo Pérez y Pedro Ortiz son la dirigentes plenipotenciarios. Hace un año ya tenían la mayoría accionarial -incluso habían adquirido Inmoarrabi y su participación del 13%, algo de lo que la sociedad no informó- y había limitado las atribuciones de Manolo Higuera, pero el abogado y exfutbolista era aún el presidente cuando el mismo salón de la Universidad Europea del Atlántico, que acogerá hoy a partir de las 10.00 horas la reunión, sirvió de sede para la junta de 2017.

Pitma, que ha anunciado la presentación de novedades en el área social e incluso administrativa del club, hará valer su rodillo (cuenta con más del 60% del capital social) para aprobar un presupuesto de 3,5 millones de euros para el presente ejercicio 18-19. Este presupuesto supone un aumento del 16,8% respecto al curso anterior. De los 2,99 que salieron adelante en el último año de la presidencia de Higuera, la perspectiva del club ha crecido en algo más de medio millón de euros de cara al presente y futuro a muy corto plazo.

Así, los números diseñados por los gestores del club (por los contables de Pitma, que han tomado el relevo a Juan José Uriel) prevén unos ingresos totales de 3,5 millones de euros y unos gastos de 3,487 millones. Por lo tanto, la expectativa es de lograr un anecdótico superávit de 13.000 euros. Después tendrá que cumplirse. Porque el papel y las infografías lo aguantan todo, pero un asunto muy distinto es la cotidianidad, máxime en el voluble y especulativo ecosistema futbolístico.

En cuanto a los gastos, presupuestados en 3.487.000 euros, la partida más importante es la destinada a la primera plantilla: 1.800.000 euros, a lo que hay que sumar los 197.000 euros del cuerpo técnico. Y eso según unas previsiones que según las necesidades que se produzcan -el Racing ya busca un delantero que marque diferencias, con su consiguiente coste- pueden verse incluso desbordadas. Así, la plantilla de este año será mucho más cara que la del curso pasado.

También el número de empleados no deportivos ha crecido en tres personas, pero en este caso la partida destinada a sufragar el gasto de este personal es idéntica a la del presupuesto de la temporada anterior, con una dotación de 560.000 euros. El resto del dinero se irá, si le salen las cuentas al Consejo de Administración racinguista, en 225.000 euros para abonar los servicios exteriores y tributos; 125.000 euros para los arbitrajes y desplazamientos y 580.000 en amortizaciones.

Como es preceptivo en estos casos, además del presupuesto del curso corriente la junta debe aprobar las cuentas del ejercicio pasado. Las sociedades anónimas deportivas tienen como particularidad cerrar sus ejercicios a 30 de junio y no con el año natural, como es lo corriente en el resto de sociedades. Pero están facultadas para presentar sus cuentas meses más tardes, siempre que se encuentren dentro del año natural de cierre. Así se ha hecho tradicionalmente en el fútbol (también en los clubes no profesionales), el Racing incluido, y esta no será una excepción.

La temporada 17-18 dejó, según las cuentas auditadas que presentará hoy la directiva, un pasivo de 1.330.605 euros que contrasta con los 70.000 que se presentaron el año pasado. Sin embargo, a través de la línea de financiación abierta por el conglomerado de empresas de Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, el club ha podido trasvasar una importante parte de su deuda -que a 30 de junio ascendía a cerca de 14 millones- a los préstamos con el propio Grupo Pitma, reduciendo así la deuda corriente con terceros -que no con su principal accionista- en 3,4 millones de euros.

Esta es precisamente una de las preguntas incómodas a las que pueden tener que enfrentarse los nuevos mandatarios en su primera junta sin el parapeto de Higuera: cuál es la deuda real del Racing. No con Hacienda, los pagos concursales y las deudas con terceros (todas aquellas conocidas), sino con su principal accionista. Y es que el Grupo Pitma está efectuando una fuerte inversión que internamente ha llegado a valorar en más de seis millones de euros, pero nunca ha negado que se trata de una «línea de crédito» y no un depósito a fondo perdido, de modo que el Racing está obligado a restituir a su matriz unos fondos que han permitido, eso sí, salvar una situación crítica y que el club tenga ahora -aunque en Segunda B- una buena salud deportiva. Pérez y Ortiz tienen hoy su primer examen. No será el último. Y la mejor noticia, que el equipo gana. Y esto es fútbol. Y así todo es siempre más sencillo.