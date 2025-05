La primera victoria sobre el Cartagena

Derrotar al colista de la clasificación, aunque parezca algo previsible, es algo que se le suele atragantar al Racing. No quiero recordar aquel transcendente partido ... del año pasado contra el Villarreal B, ni proyectarlo sobre el que hoy se disputará en Cartagena, aunque tomar nota de los errores siempre es el mejor consejo para no volver a caer en ellos.

No será fácil ganar en Cartagena. Ni lo fue históricamente. El actual Cartagena F. C. es un equipo surgido en 1995, pero con este mismo nombre representaron a esta ciudad de la región murciana otros equipos a los que el Racing, a pesar de una supuesta superioridad, tardó en alzarse con una victoria.

El primero de esos partidos fue durante la Copa del Generalísimo de la temporada 1962-63. Entonces el Racing era uno de los mejores equipos del grupo Norte de la Segunda División y su emparejamiento con el C. D. Cartagena le hacían favorito, sobre todo en el primer partido que se celebró en los Campos de Sport. Pero acaso por la relajación que ocasiona el sentirse tan halagado, el Racing cayó derrotado (0-2). En el partido de vuelta el Racing dio otra imagen, pero no pudo ganar y tuvo que conformarse con un empate (1-1) que no resolvió su propósito de salvar la eliminatoria. Los jugadores del conjunto santanderino que se alinearon aquel día, dirigidos por Miguel Gual, fueron Larzábal, Navarro, Gómez, Pedrito, Crispi, Lerma, Suco, Rifé, Abel, Noriega e Isidro, este último autor del gol de su equipo.

Pasarían más de veinte años para que el Racing volviera a enfrentarse con un equipo de Cartagena. Fue en el campeonato liguero de Segunda División de la temporada 1983-84 contra otro club que no tenía nada que ver con el C. D. Cartagena ni con el actual, pero que también tenía la denominación de Cartagena F. C. En el antiguo campo de El Almarjal, el Racing sólo pudo arrancar un empate (2-2) con los goles racinguistas anotados por Ruisoto y Quique Setién, mientras que en Santander el resultado final fue de otro empate (0-0) que impedía hablar aún de una victoria racinguista sobre los cartageneros. En aquel partido, el entrenador, José María Maguregui, alineó a Alba, Tino (Piru), Sañudo, Villita, Castaños, Chiri, Bernal, Quique, Mario (Herrero), Bergs y Chaparro.

Sería en la tercera ocasión en la que una competición unía a ambos equipos cuando por fin se produjo la primera victoria racinguista, durante el campeonato de la temporada 1987-88 en Segunda División. El Racing acababa de descender de Primera tras la cacicada que supuso la resolución del grupo de descenso de la Liga de los 'play off', y en los inicios de la nueva etapa en Segunda le costaba anotar un gol. Fue precisamente en el partido contra el Cartagena F. C., disputado en la tercera jornada, cuando marcó el primero por medio de Verón, aunque el Racing sufriría una severa derrota (4-1).

En el partido de los Campos de Sport, que al final de esa misma temporada se derribarían, llegó por fin la primera victoria del Racing ante el Cartagena. El partido supuso el debut del nuevo entrenador, el austriaco Hermann Karl Stessl, que alineó a Alba, Mauri, Roncal, Villita, Piru, Juan Carlos, Abad, Verón, Edu Odriozola (Revilla); Benito y Miro (Higuera). El público mostró en varias ocasiones su malestar por el juego del equipo ante un rival que terminaría colista de la clasificación y que se plantó en los Campos de Sport para jugar a la defensiva. La primera parte finalizó sin goles, pero en la segunda, fue Chus Abad el que marcaría el primero a los 58 minutos. Fue un saque de falta de Juan Carlos que el portero Sebas rechazó hacia la posición de Abad, quien empalmó una volea imparable para el guardameta. Durante unos pocos minutos el fútbol del Racing se hizo más dinámico, con la impresión de que el signo del partido podía cambiar. Un defensa visitante sacó de la línea de meta otro remate de Abad, pero poco más hubo que resaltar hasta la llegada del segundo gol, obra del mejor jugador de la tarde, el navarro Benito. El argentino Verón había lanzado una falta que despejó la defensa. El balón le llegó a Manolo Higuera y su disparó lo repelió el portero, esta vez para que un atento y eficaz Benito enviara el balón a las mallas.

Aquella fue la primera victoria sobre un equipo de Cartagena. Pocos años después los dos clubes se reencontraron en la liguilla de la fase de ascenso a Segunda de 1991, con sendos empates en Cartagena (1-1), con gol de Geli, y en Santander, con gol de Javi. El Cartagena se quedó a verlas venir mientras el Racing recuperaba la categoría tras el milagro de Las Margaritas en Getafe. Dicen que fue uno de los motivos por los que el club cartagenero entró en crisis y desapareció. Eso, y las sospechas que ocasionó el famoso gol en propia puerta de los madrileños, no se han olvidado en Cartagena. Por eso será difícil ganar hoy.