José Alberto: «Quiero un equipo reconocible y que sabe a lo que juega»

El entrenador del Racing no mira atrás, pese a que aún le escuece el empate final de puntos en Córdoba en el tiempo añadido, cuando, ... como ha dicho este viernes, «lo normal es que ese partido hubiera acabado 1-3 o 1-4». Sin embargo, es algo que no puede olvidar del todo. «Estuvimos bien a nivel competitivo, pero hay cosas que debemos mejorar y de nuevo lo vimos». Peor es el último antecedente en El Sardinero, ante la Cultural Leonesa, única derrota del equipo en esta Liga. «En el ultimo partido de casa se vio muy poco. Es fácil mejorar el ultimo partido en casa. El último gol ante el Córdoba fue un accidente, eso no es normal, como tampoco es normal ver a un Racing como el que se vio ante la Cultural y ya dije que fue responsabilidad de todos, y mía del primero como máximo responsable«.

Para el míster, el equipo está siendo penalizado por muchos factores. Uno puede ser por la juventud del equipo, «el más joven desde que estoy aquí, pero eso es algo que ya sabíamos y que hemos elegido». También por el llamado 'XG', ese coeficiente que habla de las ocasiones claras y no tan claras y los goles obtenidos ahora que se mide todo en el deporte. «El XG en contra indica que nos penalizan. Estamos marcando menos de lo que deberíamos marcar. El XG me dice muchas cosas de lo que realmente me importa», admitió. Los datos no le sonríen y, en definitiva, les meten muchos goles con pocas ocasiones y marcan pocos, para todas las que tienen.

Lo importante es «cómo se hacen las cosas y cómo se consiguen», añadió. «Somos los que más goles metemos desde hace mucho y no podemos cambiar nuestra forma de jugar. Tenemos que ser mucho más contundentes y defender mejor, pero es una cosa de todos», explicó en alusión a que no tiene pensado cambiar del todo su estilo y su propuesta.

«Mañana quiero ver un equipo reconocible y que sabe a lo que juega; que compite con balón y que hace daño al rival y que, cuando no lo tiene, sabe sostener los momentos buenos del rival», dijo en una previsión de lo que quiere que se vea este sábado ante el Andorra (El Sardinero, 18.30 horas).

Sobre el conjunto andorrano, José Alberto señaló que es un equipo que le gusta y al que respeta. «Pueden hacerlo, porque tienen jugadores de buen pie, de buenas canteras y hay algunos que no conocía y me están encantando. Me gusta la propuesta del míster , de Ibai Gómez, dando continuidad. Nosotros tendremos que adaptarnos a lo que ellos propongan en algún momento, pero si nosotros estamos al nivel que espero de mi equipo, el Andorra puede sufrir».

Finalmente, llegaron los nombres propios. Sobre Maguette, el míster dijo que «está bien, aunque lleva mucho tiempo fuera« y de Gustavo Puerta añadió que «este sábado hará una prueba para ver si entra o no en la lista».

También habló de los nuevos que apenas han tenido opciones por ahora, Facu o Pablo Ramón. «Han venido tarde y a un nivel físico regular. Las pretemporadas no fueron las mejores para ellos y sus cabezas, sin saber dónde vas a estar no ayuda. No es fácil para ellos, pero cada día están mejor y más cerca de poder ayudar al equipo. Ellos aumentan la competitividad de la plantilla y estoy contento con ellos».

Concluyó diciendo que la baja de Peio Canales, convocado con la selección española sub 20, es una «faena», ya que perderán al vasco durante varias semanas. «Desde Colsa no había un racinguista convocado para un Mundial, es una buena noticia, pero nos afecta».