José Alberto, durante la rueda de prensa de este viernes M. M.
Fútbol | Racing

José Alberto: «Quiero un equipo reconocible y que sabe a lo que juega»

El técnico, que calificó de «accidente» el empate 'in extremis' ante el Córdoba, pronostica este sábado «un partido difícil«. »Si estamos a nuestro nivel, podremos hacerle daño» a un Andorra del que dice le gusta «su propuesta»

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:40

El entrenador del Racing no mira atrás, pese a que aún le escuece el empate final de puntos en Córdoba en el tiempo añadido, cuando, ... como ha dicho este viernes, «lo normal es que ese partido hubiera acabado 1-3 o 1-4». Sin embargo, es algo que no puede olvidar del todo. «Estuvimos bien a nivel competitivo, pero hay cosas que debemos mejorar y de nuevo lo vimos». Peor es el último antecedente en El Sardinero, ante la Cultural Leonesa, única derrota del equipo en esta Liga. «En el ultimo partido de casa se vio muy poco. Es fácil mejorar el ultimo partido en casa. El último gol ante el Córdoba fue un accidente, eso no es normal, como tampoco es normal ver a un Racing como el que se vio ante la Cultural y ya dije que fue responsabilidad de todos, y mía del primero como máximo responsable«.

