El Racing abre la Liga con victoria

La mejor forma de empezar la temporada es ganando y el Racing no falló en su estreno liguero en la Ciudad Deportiva de Areitio. Un triunfo ante el Eibar B que se sustentó en la efectividad mostrada por las de Mario Ortiz en una segunda parte en la que los goles de Arantxa y Naiara mandaron.

El conjunto eibarrés, que nunca perdió la cara al encuentro, buscó meterse en el partido hasta el segundo tanto, pero las racinguistas se defendieron bien, además de tener varias ocasiones para aumentar la diferencia en el marcador. Así las cosas, lo importante se hizo: los tres primeros puntos ya están en el casillero verdiblanco.

No empezó el partido con buenas sensaciones para nadie. Unas y otras acusaban estar al inicio de la campaña y caían en imprecisiones propias de este tiempo casi de pretemporada. Abogaron ambos equipos por las transiciones rápidas y el Eibar B intentaba sacar provecho de la presión alta que ejerció durante algunos tramos de este primer acto.

Sin embargo, con el paso de los minutos el encuentro se igualó y el conjunto verdiblanco fue capaz de hacerse con el control del centro del campo. Momentos de dominio que no sirvieron para desequilibrar el marcador, ya que las de Mario Ortiz tan solo dispusieron de una sola ocasión, y sin mucho peligro, ante la meta de Garazi. Las locales tampoco pusieron en serios aprietos a Anna Reina durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras el descanso, el Racing supo esperar su oportunidad mientras la figura del partido emergía con fuerza en la continuación de la contienda. Naiara marcaba las diferencias y protagonizaba constantes incursiones con vitola de gol. Después la nueva incorporación a las filas racinguistas esta temporada, Arantxa, que tan solo llevaba diez minutos sobre el terreno de juego, inauguró el marcador con un lanzamiento desde la frontal por el que nada pudo hacer la meta Garazi.

Buscó sentenciar el Racing y lo pudo conseguir hasta en tres ocasiones, pero los remates de Jimena, Irene y Naiara los repelió el poste en un alarde de mala fortuna que impedía sentenciar el duelo.

A pesar de la mayor presencia ofensiva de las de Mario Ortiz, la zaga verdiblanca también tuvo que estar atenta, porque las armeras seguían sin renunciar a nada, buscando jugadas rápidas para meterse de lleno en el partido. Así fue como un centro chut de Nerea lo repelió el larguero de la meta defendida por Anna Reina.

Hubo que esperar hasta el último minuto del encuentro para que el marcador se desequilibrara de forma ya definitiva. Naiara, tras un perfecto pase de Jimena, ponía el 0-2 con el que terminaba con las esperanzas locales y con el que finalizó el partido.