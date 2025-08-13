El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de las taquillas de los Campos de Sport. Daniel Pedriza

El Racing agota todo el papel para recibir al Castellón

La posibilidad de lograr una localidad para el partido del sábado pasa por lo que cedan los abonados y las entradas que sobren en Castalia

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:27

El papel aguantó hasta ayer. El Racing vendió todas las entradas disponibles para el partido del sábado –17.00 horas– en los Campos de Sport, ... frente al Castellón. Se avecina el primer lleno técnico de muchos. Probablemente, de 21. Pero aún queda alguna opción de conseguir alguna localidad.

