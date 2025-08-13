El Racing agota todo el papel para recibir al Castellón

El papel aguantó hasta ayer. El Racing vendió todas las entradas disponibles para el partido del sábado –17.00 horas– en los Campos de Sport, ... frente al Castellón. Se avecina el primer lleno técnico de muchos. Probablemente, de 21. Pero aún queda alguna opción de conseguir alguna localidad.

A las 10.00 horas de este martes, el club abrió la opción de la cesión de abono. Un medida que, sobre todo en estas fechas de verano, tendrá un buen uso, ya que muchos aficionados racinguistas estarán aún de vacaciones. Una iniciativa que beneficia a todas las partes: el que cede el abono, recuperará una parte de lo invertido en el carné de la temporada siguiente;el club puede vender una entrada más y un seguidor más tendrá opción de ver el encuentro.

Los aficionados que liberen sus asientos pueden hacerlo hasta el viernes, a las 17.00 horas

Las entradas disponibles en Tribuna Norte y La Gradona de los Malditos sólo se podrán adquirir en la taquilla física

Ayer ya empezaron a liberarse asientos y, claro, los más interesados ya andaban con la caña puesta y apretando el F5 a ver si algún asiento se ponía en verde. Y como salían a la venta, volvían a desaparecer. Así será en los próximos días. Esta posibilidad se cerrará el viernes, a las 17.00 horas, 24 antes de la disputa del choque.

Eso sí, ese método virtual se puede realizar con las entradas de todo el estadio, salvo con las de Tribuna Norte y La Gradona de los Malditos que queden disponibles para así evitar, por motivos de seguridad, que aficionados visitantes puedan ubicarse en esa zona. Para lograr una localidad en esas plateas habrá que desplazarse hasta las taquillas de los Campos de Sport.

Además, se espera que algo pueda devolver el Castellón. El Racing ha enviado a Castalia 560 entradas –a un precio de 22 euros–. Son bastantes, para la lejanía entre ambas ciudades, pero así también el club cántabro se reserva la posibilidad de recibir las mismas cuando tenga que viajar allí en la segunda vuelta.

Los precios de las entradas van desde los 21 de Preferencia Sur hasta los 48 de Tribuna Oeste para los adultos, mientras que los júnior pagarán entre 13 y 26 y los infantiles, entre diez y veinte.

Con los 18.274 abonados con los que cerró el club su campaña de forma definitiva, tras sobrepasar con creces el tope de 18.000 establecido inicialmente, el club se asegura prácticamente un lleno técnico en cada partido. A partir de ese número, entre entradas para la afición visitante, compromisos, patrocinadores y cantera, poco papel va a quedar a la venta para cada compromiso.

De cara a este sábado, además, se agravará el problema del aparcamiento, con la instalación de la Feria de las Naciones y porque se prevé un día de playa.

Sorteo

Por otro lado, de cara al partido del sábado y con carácter de permanencia en el futuro en los encuentros que el Racing dispute como local en El Sardinero, el club verdiblanco ha puesto en marcha un sorteo, entre sus abonados, para elegir a las niñas y niños que acompañen a los futbolistas de ambos equipos en su salida al terreno de juego. El registro para participar estará abierto en la web del club hasta las 23.59 horas de hoy.