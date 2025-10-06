El Racing femenino vuelve a ser líder

segunda rfef ... Las de Mario Ortiz destronan a las gallegasy sentencian el partidoen la primera mitad con un doblete de Xescay otro tanto de Jimena

josé compostizo

astillero. El Racing, en su mejor versión, destronó ayer a un líder hasta ahora intratable e incuestionable. Y es que no sólo el equipo verdiblanco recuperó el liderato de Segunda Federación, sino que lo hizo a lo grande ante el Celta (3-0). El equipo de Mario Ortiz firmó una primera mitad soberbia, para enmarcar, ante un cuadro gallego arrollador en la estadística que imponía desde la clasificación. Del rendimiento del equipo tuvo mucho que ver el planteamiento táctico desde el banquillo, que puso en el campo un once muy bien tejido, con Sandra y Ali cosiendo el centro del campo, y el equipo jugando tan sólido que el Celta apenas pudo respirar en la primera mitad.

Xesca, en dos ocasiones, y Jimena, acertaron con la red para crear un éxtasis ofensivo que levantó de sus asientos a los aficionados racinguistas. El nuevo líder del grupo comenzó el partido por todo lo alto, con un lanzamiento de falta a cargo de Xesca que la meta visitante, Sol, en una buena intervención, desvió a córner. En el minuto 7 comenzó el festival verdiblanco, y nunca mejor dicho ya que Xesca, que fue la mejor jugadora del partido, consiguió desnivelar el marcador con un gol olímpico.

Dieciocho minutos después, una gran jugada en el costado derecho acabó con un centro de Arantxa para que la goleadora catalana, que estaba de dulce, pusiera el segundo en el marcador. En el minuto 32, llegó el tercer gol tras un córner botado por Xesca que Jimena, en el segundo palo, remató a placer enviando el balón al fondo de la red. El Celta, que nunca bajó los brazos, se chocó una y otra vez contra el muro verdiblanco y l Racing se marchó al descanso tras una primera parte perfecta.

En el segundo tiempo la consigna de las verdiblancas era clara: mantener el resultado juntando las líneas defensivas y no dejarle ningún hueco al conjunto gallego. Y así fue. El Celta lo intentó, primero con un lanzamiento de falta a cargo de Nara y posteriormente un disparo de Nogueira, que detuvo Anna Reina con seguridad. Eso no incomodó al Racing, que firmó un partido muy serio defensivamente, donde demostró por qué es el líder y el segundo equipo con menos goles encajados en el grupo (tres).