Clément Michelin, en el centro, se retira del campo acompañado por los servicios médicos. Javier Cotera

El Racing, pendiente de Michelin tras retirarse lesionado ante el Cagliari

El lateral francés podría tener una rotura fibrilar tras recibir un golpe de Piccoli a los trece minutos de partido

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

El cierre de pretemporada ante el Cagliari, además de dos empates, dejó también un susto. En el encuentro del sábado por la tarde en El ... Sardinero, las asistencias tuvieron que entrar al campo con apenas quince minutos de partido para atender a Clément Michelin, que se había tirado al suelo. No iba a continuar. El francés había recibido un golpe de Piccoli poco antes, en el minuto 13 cuando el lateral del Racing hizo un sombrero al delantero italiano. En ese momento Michelin continuó jugando, pero poco después se llevaba la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Algo no andaba bien. Sospecha de rotura fibrilar.

