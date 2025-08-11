El Racing, pendiente de Michelin tras retirarse lesionado ante el Cagliari

El cierre de pretemporada ante el Cagliari, además de dos empates, dejó también un susto. En el encuentro del sábado por la tarde en El ... Sardinero, las asistencias tuvieron que entrar al campo con apenas quince minutos de partido para atender a Clément Michelin, que se había tirado al suelo. No iba a continuar. El francés había recibido un golpe de Piccoli poco antes, en el minuto 13 cuando el lateral del Racing hizo un sombrero al delantero italiano. En ese momento Michelin continuó jugando, pero poco después se llevaba la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Algo no andaba bien. Sospecha de rotura fibrilar.

En cuanto lo notó se tiró al suelo para no incidir en la rotura en caso de que la hubiera. Mejor prevenir. Las asistencias entraron para atenderlo y el jugador terminó abandonando el terreno de juego y lo sustituyó Aitor Crespo. Lo más probable es que hoy mismo se someta a Michelin a pruebas médicas para confirmar o descartar las sospechas. Y en caso de tratarse de una rotura fibrilar todo dependerá del grado y el número de fibras que se han roto -leve, moderado o grave-, lo que determinará también el tiempo necesario para la recuperación, que puede ir de ocho o diez días hasta dos o tres semanas. En los casos más graves incluso puede superar las tres semanas.

Con la lesión de Michelin la pretemporada ha dejado dos lesionados. Primero Arana, durante un entrenamiento, se dio un golpe que acabó en una fractura de la base del quinto metatarsiano de su pie derecho. En un principio, los servicios médicos del club apostaron por un tratamiento conservador para evitar la intervención quirúrgica y le colocaron una bota Walker, pero tras varios análisis los planes cambiaron. El canario pasó por el quirófano. Una solución más rápida para su vuelta a la actividad. Una vuelta que no se producirá antes de dos meses, en el mejor de los casos, si en la rehabilitación no surge ningún contratiempo y el futbolista tolera los pasos.

Ahora a la enfermería se una Michelin, aunque todavía quedar por determinar qué es lo que tiene con seguridad. En caso de perder al francés para los primeros compases de Liga, los recursos de José Alberto para sustituirlo pasan por Sangalli y Mantilla. El primero es, prácticamente desde que llegó, el chico para todo del asturiano y además ha sido el recambio natural del galo durante la temporada pasada. Por su parte, el de Camargo puede actuar como lateral y como central, una solución óptima.