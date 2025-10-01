El Racing quiere presentar en octubre su proyecto a las instituciones y los medios

Aser Falagán Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:25 Comenta Compartir

El Racing hará público, si se cumple su objetivo este mismo mes de octubre, su proyecto de rehabilitación integral y ampliación de los Campos de Sport. Para ello necesita cuadrar su agenda con los responsables de Idom, la empresa a la que se ha encomendado el estudio y propuesta, pero la hoja de ruta del club pasa ahora, tras la entrega en mano de forma privada a la alcaldesa, por presentar oficialmente la iniciativa, que define como «anteproyecto» para debatir con el Ayuntamiento el desarrollo y modificaciones que pudieran tener que llevarse a cabo, tanto a las instituciones como a los medios de comunicación y a la sociedad cántabra en general.

Se debe tener en cuenta que pese a las actuaciones llevadas a cabo, el estadio presenta importantes deficiencias y desperfectos, consecuencia de la inacción de todas las partes años atrás, que en caso de ascenso no cumple los requisitos que se exigen en Primera División y que el club considera que el aforo se ha quedado pequeño. De hecho, ha topado su campaña de captación de abonados en poco más de 18.200 cuando en sus cálculos internos estima que esta temporada podía haber superado los 20.000.

De hecho, su propuesta incluye una ampliación del estadio en al menos 5.000 localidades, lo que necesariamente exigiría hacer crecer la superficie del recinto. Los Campos de Sport no están estructuralmente preparados para la construcción de un tercer anillo sobre la superficie actual, con lo que deberían crecer en superficie para erigir una nueva tribuna que permitiera ampliar el aforo. Dada su situación y las edificaciones colindantes, esto solo es posible en los dos laterales, bien creciendo hacia el Parque de Mesones o bien hacia el Palacio de los Deportes, generando de paso nuevos bajos y espacios a los que busca dar utilidad, sin que se haya especificado si comercial, de aparcamiento, de explotación del club o municipal u otros detalles que debería consensuar las partes.

La propuesta que ahora lanza el Racing, y que ha hecho pública tras no recibir respuesta municipal durante un año, difiere de forma diametral a lo que el anterior presidente y propietario, Alfredo Pérez, presentó hace tres años, en aquel momento indicando que los Campos de Sport estarían completamente renovados en 2025. Aquel anuncio, en el que estuvo acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, pero en el que Pérez asumió esos compromisos más allá de las exigencias que el convenio recoge para La Casona, se reveló solo como un proyecto estético sin calado que nunca llegó a llevarse a cabo.

En este caso, el Racing aspira a remodelar completamente el estadio, en la línea de las actuaciones que se llevan o han llevado a cabo en otros como La Romareda o Anoeta, por citar dos ejemplos, a la restauración de un edificio al que la falta de mantenimiento dejó en pésimo estado y a la ampliación del aforo, lo que necesariamente exige el derribo y reconstrucción de al menos una de las tribunas.