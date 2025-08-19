El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El de la Cultural será el tercer partido de Liga en casa. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

El Racing recibirá a la Cultural Leonesa el domingo 14 a las 16.15 horas

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 13:27

LaLiga ya ha anunciado los horarios del partido de la quinta jornada de Segunda División, en la que el Racing recibirá en los Campos de ... Sport a la Cultural Leonesa. Será el domingo, 14 de septiembre, a las 16.15 horas, con lo que los verdiblancos logran eludir de nuevo el horario de las nueve de la noche –21.30 en las semanas de verano– con el que se les castigó en los arranques de las dos anteriores temporadas.

