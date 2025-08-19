El Racing recibirá a la Cultural Leonesa el domingo 14 a las 16.15 horas
Santander
Martes, 19 de agosto 2025, 13:27
LaLiga ya ha anunciado los horarios del partido de la quinta jornada de Segunda División, en la que el Racing recibirá en los Campos de ... Sport a la Cultural Leonesa. Será el domingo, 14 de septiembre, a las 16.15 horas, con lo que los verdiblancos logran eludir de nuevo el horario de las nueve de la noche –21.30 en las semanas de verano– con el que se les castigó en los arranques de las dos anteriores temporadas.
Así, después de visitar el próximo lunes el Carlos Belmonte, los de José Alberto López recibirán seis días después al Ceuta. Ocho días tendrám para preparar su visita a Almería y una semana después recibirán a la Cultural Leonesa. El próximo rival será el Córdoba en horario aún pendiente de determinar.
