El Racing y Saúl negocian su salida El defensa cántabro no entrenó esta mañana en La Albericia y está en vías de llegar a un acuerdo con el club para la rescisión de su contrato

Leila Bensghaiyar Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 13:34 | Actualizado 13:46h.

Saúl no estuvo hoy en el entrenamiento de La Albericia. ¿El motivo? El club ha preferido que no se vista de corto mientras se negocia su salida para evitar así el riesgo de una lesión que complique un desenlace que será beneficioso para ambas partes. Su situación estaba marcada desde el inicio de la pretemporada, como reconoció en su día el director deportivo Chema Aragón. El de Vioño sabía que estaba en la rampa de salida.

El interés más firme lo ha mostrado la Cultural Leonesa, aunque antes de hacer las maletas y poner rumbo a un nuevo destino el central tendrá que alcanzar un acuerdo con el Racing para rescindir su contrato. Ese es el paso previo para cerrar un movimiento que parece cuestión de horas.

La historia de Saúl con el Racing tiene dos capítulos. El primero comenzó en 2013, cuando dio el salto desde el filial al primer equipo, después de formarse en la cantera del club verdiblanco, y se cerró en 2015, cuando puso rumbo al Deportivo de la Coruña. El segundo arrancó en 2022 y terminará , si ambas partes se ponen de acuerdo ahora, con un balance total de 163 partidos defendiendo la camiseta verdiblanca. En esta última etapa no llegó a disputar el primer partido de Liga, una señal más de que el jugador no cuenta para José Alberto.

Su marcha deja un vacío en el lateral zurdo. Saúl era, junto a Mario, el único especialista natural para ese costado, pero José Alberto arrancó la temporada apostando por Salinas como titular frente al Castellón. El jugador con ficha del Rayo, aunque miembro del primer equipo, relegó al banquillo a Mario y al propio Saúl. Ahora el entrenador tendrá que decidir si confía en esa solución o si el club se mueve en el mercado para reforzar el puesto.

El destino de Saúl parece lejos de Santander. Su salida abre una puerta para el Racing y, al mismo tiempo, cierra una etapa que empezó hace más de una década.