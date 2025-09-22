El Racing vence al Burgos y se mantiene invicto

El Racing femenino confirmó ayer su gran inicio liguero en el grupo 1 de Segunda Federación femenina tras imponerse 1-2 al Burgos en Los ... Castañares. El conjunto verdiblanco se mantiene invicto. Tres victorias en tres jornadas consolidan su candidatura en un grupo donde la igualdad marca el arranque. Además, las racinguistas, que tan solo han encajado un gol, son las máximas goleadoras de los tres grupos con doce goles anotados.

El conjunto que dirige Mario Ortiz quería mantener la buena dinámica de inicio de competición que le ha llevado a vencer en sus dos primeras jornadas y mantenerse en lo más alto en la tabla clasificatoria.

Para el conjunto burgalés, el choque era clave para recuperar confianza en casa y empezar a sumar de tres en tres. Por su parte, las verdiblancas debían mantener intensidad, efectividad defensiva y aprovechar bien las transiciones.

El Burgos arrancó el partido mejor asentado, pero sin peligro ante la meta de Anna Reina. Con el paso de los minutos el Racing fue ganando metros y confianza. Naiara avisó con un disparo lejano y en el minuto 35 abrió el marcador. La cántabra se marchó de su par y ante la salida de la meta Neike la batió con un disparo sutil. Antes del descanso, el cuadro burgalés rozó el empate, pero el Racing pudo ampliar su ventaja en una jugada que salvó la defensa.

Tras la reanudación el juego siguió por los mismos derroteros y las de Mario Ortiz dispusieron de varias ocasiones para anotar el segundo, pero tuvieron que esperar al minuto 69, cuando anotó Esther al rematar de cabeza un córner. Ya con el tiempo cumplido el Burgos redujo la diferencia por medio de Catalina.