El once inicial del Racing que ayer jugó ante el Burgos. RRC
SEGUNDA RFEF FEMENINA

El Racing vence al Burgos y se mantiene invicto

Las de Mario Ortiz se imponen a las burgalesas en Los Castañares y firman un pleno de victorias en tres jornadas

José Compostizo

José Compostizo

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El Racing femenino confirmó ayer su gran inicio liguero en el grupo 1 de Segunda Federación femenina tras imponerse 1-2 al Burgos en Los ... Castañares. El conjunto verdiblanco se mantiene invicto. Tres victorias en tres jornadas consolidan su candidatura en un grupo donde la igualdad marca el arranque. Además, las racinguistas, que tan solo han encajado un gol, son las máximas goleadoras de los tres grupos con doce goles anotados.

