Nemes salta ante el portero del Sabadell.
Goleadores de récord

Raúl Gómez Samperio

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:15

Este Racing de José Alberto sigue ilusionando. No sé qué pasará al final con esa ilusión que nos persigue, pero ahí está el equipo, dispuesto ... a levantar cabeza cuando se cae, una y otra vez, con la constante de amenazar récords de otros tiempos, como el que le señala como máximo goleador en las primeras once jornadas. Pero este Racing de talento atacante y goleador tiene un muro casi insalvable: el de la temporada 49-50, el de los verdaderos récords.

