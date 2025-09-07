El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento del asalto al palco de los Campos de Sport.
Mi saque de esquina

El plante anticipado

El asalto al palco que en enero de 2014 sirvió como prólogoa la liberación del club tuvo lugar durante la visita copera del Almería

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:36

El Racing vive momentos de ensueño, pero antaño también los hubo de pesadillas. Como cuando el árbitro pitó el comienzo del partido y los once ... jugadores del Racing se quedaron inmóviles, con la seriedad que inspira la preocupación; y firmes, con la decisión que proporciona la cohesión de grupo. Eran Sotres, Orfila, Barrio, Oriol, Saúl, Ayina, Andreu, Granero, Lafuente, Durán y Mariano. También los compañeros y técnicos del banquillo se pusieron de pie y adelantaron su posición hasta la banda para mostrar su apoyo a los titulares. Los rivales de la Unión Deportiva Almería, entonces en Primera División, también contribuyeron a escenificar aquel gesto de protesta con su solidaridad, porque con la posesión del balón fueron pasándoselo unos a otros sin intención de profundizar, hasta que pasados unos segundos lo echaron fuera. Así se inició aquel partido de ida de los octavos de final de la Copa disputado el 9 de enero de 2014.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El plante anticipado

El plante anticipado