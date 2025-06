Las redes sociales, un termómetro para descifrar el sentir de los racinguistas

El sueño de Primera tendrá que esperar. La eliminación ante el Mirandés (4-1) en el partido de vuelta de play off de ascenso ... ha postergado a la fuerza las intenciones del Racing y ha dado al traste con las ilusiones de miles de racinguistas, que soñaban con saborear el regreso del equipo a la elite. Y como cada vez que ocurre un varapalo como este, las reacciones y las opiniones de los aficionados son diversas. Hay para todos los gustos y las redes sociales se convierten en un vehículo, y también un termómetro, para descifrar el sentir de los racinguistas.

En Twitter, la comunidad verdiblanca es muy activa y las reacciones desde el mismo momento en que el colegiado Guzmán Mansilla pitó el final del encuentro se sucedieron. «Si te levantas sin autocrítica volverás a caer de la misma manera, van dos años y lo de este es aún más difícil de sostener y digerir, fíjate que hoy no ha tocado vídeo como otras veces», decía el usuario @AlexDomino98, mientras que otros racinguistas, como @MagoXuso, publicaban mensajes más conciliadores. «¡Vamos Racing! Ahora y siempre! Gracias por la temporada, aprender de los errores y ¡a mejorar en la siguiente! #AupaRacing», escribía el usuario.

Y como casi siempre que las expectativas no se colman en el mundo del fútbol, las miradas y los focos suelen virar hacia el banquillo. José Alberto no se libró de las críticas, aunque es cierto que el racinguismo no olvida la trayectoria del asturiano al frente del equipo durante dos años y medio. «Vaya por delante el agradecimiento a José Alberto. Cogió el equipo en una situación muy delicada y lo salvó con solvencia. Y recuperamos el orgullo de creer que se podía aspirar a altas cotas, pero se ha tocado techo. Es el momento de dar un giro y ser más ambicioso». comentaba el usuario @PeterMihm.

Un poco de todo Desde críticas, halagos, poner nota a la temporada del equipo o pedir el fin de ciclo del entrenador

No faltaron quienes hicieron una valoración global empuñando el bolígrafo rojo, como los profesores en tiempo de exámenes, para poner una nota a la campaña del Racing. «En el cómputo global le doy un bien, la primera parte de la temporada fue sobresaliente, nadie esperaba esa racha de resultados y estar líder tan destacado y a partir de ahí creo que se esperaba mucho más y no hemos cumplido y hemos terminado con este desenlace tan decepcionante», decía @Fran_Vi.

En Facebook también afloraron los mensajes. En la crónica del partido que colgó el propio Racing en su cuenta oficial, el usuario Ricardo Sánchez se preguntaba: «¿Alguien pensaba en algún momento que el Racing iba a pasar después de ver cómo han jugado los últimos partidos?». Luis Vg se acordaba de José Alberto, pero se detenía también en la plantilla. «Todo el mundo echando la culpa al entrenador y yo solo veo una defensa nefasta». Mientras que David Escudero escribía: «Lo importante no es ganar siempre sino nunca darse por vencido. Volveremos a intentarlo. Siempre Racing y en las malas mucho más».