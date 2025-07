Aser Falagán Santander Miércoles, 9 de julio 2025, 07:18 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

En el arranque se su tercera semana de la campaña de captación, elRacing camina a ritmo de récord en lo que a número de abonados ... se refiere. La jornada del martes se cerró con cerca de 5.600 carnés ya despachados, lo que supone cerca de 800 más que el año pasado en esa misma fecha, y todo ello teniendo en cuenta que a diferencia de lo que ocurrió en 2024 no se están tramitando altas, sino solo renovaciones de abonos de la temporada pasada. No será hasta el 6 de agosto cuando los socios de la temporada 24-25 no tengan ese derecho preferente (lo que no impide que renueven su abono, pero sí la reserva de la que disfrutan al inicio de la campaña) cuando se abra la posibilidad de que se den de alta los simpatizantes. El club cuenta con alrededor de 1.500 simpatizantes que tendrán derecho preferente los días 6 y 7, mientras que el 8 de agosto se abrirá la venta al público en general.

Dado que este año se mantiene en principio el tope de abonos en los 18.001 actuales –otro asunto es que, según como discurra el verano, se decida ampliar ligeramente–, es virtualmente imposible que los simpatizantes no puedan acceder a algunas de las localidades que queden disponibles. Otro asunto es el segundo límite temporal, cuando, en caso de existir aún aforo disponible, el público en general podría darse de alta como nuevo abonado del Racing. Según la respuesta que se produzca, podría no quedar sitio ya para nuevas altas o, por el contrario, quedar unos cientos o incluso alrededor de un millar de localidades disponibles. Ya el verano pasado así ocurrió, puesto que el récord de socios en Segunda División se alcanzó en la campaña de invierno, pero lo que parece probable es que la disponibilidad sea mínima. Al menos el ritmo de renovaciones, mucho más alto que el de las últimas temporadas, así lo hace prever. Los hitos 2008-2009 19.262 abonados es el récord histórico del Racing. Se alcanzó en la temporada 08-09, en la que disputó la Copa de UEFA. 2024-25 18.001 es el registro de la temporada pasada, a su vez récord enSegunda y tercer mejorbalance en toda la historia. 1992-1993 7.246 socios tenía el equipo en 1993, el año del recordado ascensoa Primera División en lapromoción frente al Espanyol. 1990-1991 3.756 socios contabael club en la campaña90-91, en Segunda B,el peor registro desde que se dispone de datos históricos. 2011-2012 12.516 carnés se despacharonentre las campañas deverano y de invierno de la temporada 11-12, la últimadel Racing en Primera. Escaso margen Solo en este caso el Racing se plantearía ampliar ligeramente su cupo máximo. Se trata de una hipótesis que aún no se ha planteado, porque solo el hecho de repetir los número de la temporada pasada supondría ya un enorme éxito. Nada menos que igualar unos guarismos de récords en pleno verano y aún sin comenzar la temporada. Pero si finalmente se detecta demanda suficiente no se descarta abrir la mano y poner a la venta algunos cientos de carnés más. En cualquier caso, no existe demasiado margen de actuación. Tras la instalación de una nueva fila de asientos en las tribunas, la capacidad oficial de los Campos de Sport es de 22.514 localidades. Restan así más de 4.500 asientos que no están reservados para abonados, pero se debe tener en cuenta el cupo de entradas que se envía a los equipos visitantes (que supera el millar en los desplazamientos cercanos), las dedicadas a jóvenes de la academia, promociones y otros usos y el remanente que el club quiere mantener para su venta en taquilla. No desea llegar a una situación en la que no se puedan sacar a la venta –o pueda hacerse solo de modo testimonial, de unos pocos cientos– para un partido, sino que se quiere reservar una cuota del aforo para aficionados ocasionales, aquellos que no deseen o no puedan afrontar el gastó de un carné (o varios, si se trata de familias), racinguistas que no residan en Cantabria y, en líneas generales, aficionados y potenciales seguidores a los que captar. Se trata así de evitar que los Campos de Sport se conviertan en un coto cerrado. Además, hay que tener en cuenta que, salvo que el club active la cesión de abono y el socio decida hacer uso de ello, la localidad de un abonado queda vacía si no asiste. Salvo la excepción citada, en ningún caso puede salir a la venta. Otro dato que refleja el buen ritmo de renovaciones es que el año pasado por estas mismas fecha no solo no se había llegado a los 5.000 abonados, sino que se habían formalizado 984 altas, una posibilidad ahora inexistente hasta que concluya el periodo preferente. De ahí que la estimación sea que se puedan superar los registros del verano pasado, cuando el equipo arrancó el curso con 14.806 abonados. Después, la buena marcha deportiva propició una ola de altas en invierno que permitió incrementar la masa social hasta los citados 18.001 de cara a la segunda vuelta. En invierno se captaron más de 3.000 abonados y cerca de mil simpatizantes. Con unos enormes dientes de sierra, lo que resulta claro es que la masa social verdiblanca ha crecido desde principios de los noventa. Hasta aquella época era muy infrecuente que se llegara a los 8.000 socios, cuando el suelo histórico del Racing en el siglo XXI es de 7.630 (en la campaña 20-21). La 'era okupa' y los peores resultados deportivos después de épocas de bonanza ralentizaron e incluso revirtieron en ciertas épocas la situación, pero un dato es revelador: el Racing tenía prácticamente los mismos abonados en aquella temporada 20-21 en la que con José María Amorrortu como director deportivo y Aritz Solabarrieta en el banquillo firmó la peor temporada de su historia que en el emblemático ascenso de 1993, cuando por contra se batió en el partido de promoción frente al Espanyol el récord histórico de asistencia en los Campos de Sport. En una época sin tornos ni control de accesos tan estricto no hay registro oficial, pero se estima que se superaron los 26.000 espectadores (se especula incluso con más de 27.000), un aforo que supera ampliamente el que tiene como máximo el estadio actualmente y además imposible a día de hoy con la actual normativa, todas las localidades de asiento y el estricto control de acceso. De hecho, aunque solo existe serie histórica desde la década de los ochenta, se estima que en la primera mitad del siglo XX el máximo de socios del Racing nunca superó los 5.000. Como ejemplo, en la campaña 45-46, también en Segunda División, rondaba los dos millares. Los precios Las renovaciones (única posibilidad para retirar un carné hasta que se cierre el plazo preferente) rondan entre los 252 y los 530 euros, según la localidad, a los que hay que restar, de tener derecho a ello, los descuentos por abono familiar (al menos tres personas y al menos una de ellas un adulto) y de los socios oro y plata. Además, todos los abonos cuentan con descuentos en la tienda del club (del 10 al 20%, según el producto), y del 10% en la venta electrónica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión