El racinguismo lleva años acostumbrado a vivir a nervio puro. Antes, por cosas negativas y, normalmente, extradeportivas. Ahora, por asuntos bastante más amables, porque por ... los Campos de Sport hace tiempo que sólo se habla de fútbol. Y eso, ya es una buena noticia. Sin embargo, esa incapacidad de mantener la calma sigue patente. El rocanrol está guay, pero hasta los buenos rockeros, de vez en cuando, se lanzan con una balada. El equipo, de repente es el Brasil de Garrincha; de repente es el Brasil de 'Días de Fútbol'. No de una semana a otra. Incluso en el mismo partido. O en campo contrario y en campo rival. El Racing es tercero, a un punto del líder. Aspirante a todo. Pero, ni con esas. La peña ya está empezando a experimentar la inestabilidad emocional del curso anterior; el míster, mosca porque no acaban de salir las cosas o al menos no tan rápido como exige el entorno; los del palo, que andaban escondidos con las cuatro victorias, han salido corriendo tras una derrota –sonrojante, sí– y un empate para atizar al entrenador, con razón y hasta sin ella; la propiedad, que no entiende por qué hay quien ve las cosas con distinto cristal y los futbolistas, ahí en medio, en la arena del circo, intentando aparentar que ni escuchan ni leen. Ya. El Racing juega hoy contra el Andorra. En casa. Con su gente. Y con la opción de volver a situarse en lo más alto de la clasificación. Calma. Todos.

Esa calma empieza por la estabilidad. Por la regularidad. Por no encajar dos goles por partido que te obliguen a marcar otros tres para poder ganar. La sangría es para el verano y aquí ya estamos en otoño. Eso se tiene que acabar. Es el caballo de batalla del equipo cántabro. Ya lo ha reconocido el propio José Alberto. Y los futbolistas. Es el debe verdiblanco. El técnico anda dándole vueltas. Desde hace tiempo. De momento, no ha encontrado la fórmula, aunque está claro que, después de lo de la temporada pasada, lo está intentando. Pero en los Campos de Sport ya casi se echa de menos un partido de esos de 1-0 y para casa. Sería mejor una victoria convincente, pero qué es convincente para un racinguismo que se ilusiona con poco y no se contenta con nada.

Lo de recitar la alineación de memoria está lejos aún. Y esta temporada sí que es difícil acertar la alineación que pueda poner en liza cada semana el míster. Han crecido las alternativas, eso es así. Pero también hay futbolistas que aún no han despejado las dudas.

Con Pablo Ramón y Facu González a medio cocinar, parece que los 'veteranos', Manu Hernando y Javi Castro, mantienen su jerarquía en el centro de la zaga. Con Jorge Salinas como prácticamente seguro en el lateral izquierdo y con Mantilla y Michelin hombro con hombro en la competencia por el derecho. Y ya se sabe quién de los dos tiene la espalda más ancha.

En el doble pivote, el entrenador tiene que darle una vuelta. Ahora mismo, Aritz Aldasoro parece el único fijo en la sala de máquinas. Gustavo Puerta, que sufrió un duro golpe en la parte inferior de la espalda en Córdoba, probará sus molestias hoy mismo, pero no apunta a titular. Vuelve Maguette Gueye, pero lleva mes y medio sin jugar. Parece precipitado. Asi que queda un puesto para Íñigo Sainz-Maza y Sergio Martínez. Por perfil y porque está contando más que el capitán, el chaval tiene pinta de estar por delante.

Las claves Novedades Vuelve Maguette Gueye, pero Gustavo Puerta, que se probará hoy, es duda tras el fuerte golpe en la espalda sufrido en Córdoba Competencia En la delantera, José Alberto tiene que elegir entre uno de los máximos goleadores del campeonato, Villalibre, y un Jeremy que ha hecho méritos para continuar El retorno Íñigo Vicente regresa al once, en la mediapunta, tras su suplencia en el Nuevo Arcángel, escoltado por Andrés Martín y Marco Sangalli en las bandas

Escuchando las declaraciones de ayer del míster, Marco Sangalli estará de nuevo en ese extremo izquierdo móvil, que se convierte en lateral cuando el rival percute. José Alberto entiende que es algo que le aporta equilibrio y, en cierto modo, la derrota contra la Cultural Leonesa le da la razón. Así que el tridente parece claro, con el vasco por la banda zurda; Íñigo Vicente, en la mediapunta, y Andrés Martín, por la derecha.

Y luego está lo de la delantera. Villalibre lleva cuatro goles, uno de los máximos artilleros de la categoría. Jeremy suma otros tres. El vasco ha estado flojete en los dos últimos encuentros. El canterano, muy bien el pasado domingo en Córdoba, pese a no marcar. José Alberto tiene que decidir.

Las frases Racing José Alberto «¿En defensa tenemos que ser más contundentes?, sí;¿debemos tener mayor implicación de los once jugadores?, sí. Es una cosa de todos» Andorra Ibai Gómez «El Barça sabe que encajará goles, pero tiene la posibilidad de hacer más de los que recibirá. El Racing es así, aunque creo que les gustaría recibir menos»

Lo que de momento no parece abierto es el melón de la portería. Ha dejado alguna duda Jokin Ezkieta en los últimos partidos, pero se ha ganado su credibilidad a base de rendimiento desde que le arrebató la titularidad a Miquel Parera.

Condicionantes

El partido de hoy, ante un rival de esos atrevidos y que está sacando réditos en este tramo inicial de la competición, tiene un aliciente extra. El escozor por la derrota frente a la Cultural Leonesa. Es lo último que vio la afición racinguista en directo, en su casa. Así que querrá quitarse esa pobre imagen de los ojos.

De momento, este es el partido, de los que van de temporada como local, que más cerca está de no haber lleno técnico. Queda bastante papel por vender. Algunos, ahora que el verano ya ha acabado, habrán pensado en alargarlo tomándose una sangría en alguna terraza. Eso sí, ya con la chaquetilla. Hacen bien, ¿por qué no? Porque en los Campos de Sport ya no se debería servir más sangría esta temporada. La casa, por los cimientos. Y el ascenso, también.