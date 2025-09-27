El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Vicente es rodeado por varios de sus compañeros en un entrenamiento. Javier Cotera

La sangría es para el verano

Y ya llegó el otoño, así que el Racing debe echar el candado a su portería para rebajar el nivel de goles encajados que le hacen de lastre | El equipo de José Alberto, con opciones de recuperar la primera posición de la tabla, recibe a un atrevido Andorra en los Campos de Sport

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:43

El racinguismo lleva años acostumbrado a vivir a nervio puro. Antes, por cosas negativas y, normalmente, extradeportivas. Ahora, por asuntos bastante más amables, porque por ... los Campos de Sport hace tiempo que sólo se habla de fútbol. Y eso, ya es una buena noticia. Sin embargo, esa incapacidad de mantener la calma sigue patente. El rocanrol está guay, pero hasta los buenos rockeros, de vez en cuando, se lanzan con una balada. El equipo, de repente es el Brasil de Garrincha; de repente es el Brasil de 'Días de Fútbol'. No de una semana a otra. Incluso en el mismo partido. O en campo contrario y en campo rival. El Racing es tercero, a un punto del líder. Aspirante a todo. Pero, ni con esas. La peña ya está empezando a experimentar la inestabilidad emocional del curso anterior; el míster, mosca porque no acaban de salir las cosas o al menos no tan rápido como exige el entorno; los del palo, que andaban escondidos con las cuatro victorias, han salido corriendo tras una derrota –sonrojante, sí– y un empate para atizar al entrenador, con razón y hasta sin ella; la propiedad, que no entiende por qué hay quien ve las cosas con distinto cristal y los futbolistas, ahí en medio, en la arena del circo, intentando aparentar que ni escuchan ni leen. Ya. El Racing juega hoy contra el Andorra. En casa. Con su gente. Y con la opción de volver a situarse en lo más alto de la clasificación. Calma. Todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  2. 2

    La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre
  3. 3

    Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón
  4. 4

    Nuevos cortes de calles en Santander este domingo
  5. 5

    Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero
  6. 6

    Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»
  7. 7 El Alvia Madrid-Santander llega cuatro horas tarde al sufrir una avería en Valdestillas
  8. 8

    El desmontaje del telesilla de El Chivo marca el inicio de la gran reforma de Alto Campoo
  9. 9 La discoteca de Nueva Montaña abre hoy con el concierto de Recycled J
  10. 10 Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La sangría es para el verano

La sangría es para el verano