Santiago Díaz apoya un proyecto «bueno para el Racing, Santander, Cantabria y la ciudadanía»

El expresidente verdiblanco, que ya planteó una idea similar, lo considera «necesario» y no ve motivos «racionales» para rechazarlo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

«Bueno para el Racing, bueno para Santander, bueno para Cantabria y bueno para la ciudadanía». Así define el expresidente verdiblanco Santiago Díaz, hasta 2005 ... accionista mayoritario del club, la propuesta de remodelación de los Campos de Sport presentada por los actuales propietarios del Racing, Sebastián Ceria y Manolo Higuera. La iniciativa ha llevado al recuerdo la que hace algo más de veinte años presentó él mismo: un centro de ocio en el estadio que al mismo tiempo sirviera para modernizarlo y ampliar su aforo. Llegó a conseguir la financiación –no exigía inversión pública– y a presentar un proyecto que creía consensuado, pero que finalmente no salió adelante. No obtuvo entonces, un riesgo que se afronta también ahora, el visto bueno del Ayuntamiento de Santander.

