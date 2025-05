Sarabia califica de «torpeza innecesaria» que el árbitro del VAR en el Burgos-Elche sea cántabro

S. H./EFE Viernes, 2 de mayo 2025, 20:21 Comenta Compartir

El entrenador del Elche volvió este viernes a meterse en un charco con el tema arbitral de fondo y con algo cántabro de por medio. Si hace unas semanas se quejó del arbitraje en la victoria del Racing sobre el Tenerife, esta vez el bilbaíno se ha quejado por el hecho de que el santanderino López Toca sea el colegiado designado para la sala VAR en el partido que su equipo debe disputar en El Plantío contra el Burgos. Una designación que calificó como «torpeza innecesaria» al estar el Racing involucrado en la pelea por el ascenso. El conjunto ilicitano es líder de Segunda División con dos puntos de ventaja en la clasificación sobre el Levante y el conjunto verdiblanco, segundo y tercero, respectivamente, y rivales directos en la parte alta de la tabla.

«Es innecesario, porque pase una cosa u otra se le va a poner en el foco. Poniendo a otro árbitro se ahorrarían estas cosas», añadió el preparador vasco, que insistió en enfocarse en «un partido bonito ante un gran rival».

Sarabia no quiso profundizar más en la designación de López Toca, ya que señaló que lo que deben hacer él y su equipo es «centrarnos en lo que podamos controlar». Después ya intentó matizar:«Si pensara que no intentan hacerlo lo mejor posible, porque ellos también se la juegan, me dedicaría a otra cosa».

Con el cántabro López Toca como árbitro principal, el Elche nunca ha perdido. El balance es de dos empates y tres victorias. Una de ellas, precisamente, le sirvió al cuadro franjiverde para lograr el ascenso a Primera División en 2020, en la final del play off contra el Girona.

Unas declaraciones, las del que fuera segundo entrenador de Quique Setién, que se añaden a otras anteriores desde diferentes rivales del Racing, poniendo el foco sobre un presunto favor arbitral al equipo cántabro.