Los futbolistas del Racing se lamentan tras la derrota. Juanjo Santamaria

El segundo más goleado

Tras los dos tantos recibidos ante el Andorra, el Racing ya es el segundo equipo que más encaja de toda la categoría de plata

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Ya se ha convertido en un manera, pero no por reiterativo menos revelador. Después de siete jornadas, el Racing sigue encajando una media de dos ... tantos por partido. De hecho, en los últimos compromisos ha cumplido escrupulosamente esta estadística con un par de dianas en contra. Le han costado un empate en Córdoba en un partido en el que llegó a ir en ventaja (0-2) hasta bien entrado el segundo tiempo y después, con una renta de 1-2 y un futbolista más. Y, el sábado, una derrota ante el Andorra que poco a poco presentase candidatura a equipo revelación de Segunda. Los de José Alberto López son ya el segundo equipo más goleado de la categoría, con unos números propios de una formación que luche por la permanencia, y el técnico sigue sin encontrar la clave, más allá de un estilo de juego que exige mayor riesgo defensivo, para frenar la sangría.

