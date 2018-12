A Sevilla con todo el arsenal La plantilla del Racing, durante el entrenamiento de ayer en La Albericia. / R. Ruiz Iván Ania ensayó ayer con su equipo de gala y no tiene más bajas que las de Kitoko, Gándara y Segovia ASER FALAGÁN Santander Miércoles, 5 diciembre 2018, 07:18

El Racing no renuncia a nada en la Copa. El objetivo es difícil, complicado y atrevido, pero no imposible. Y por eso Iván Ania y Chuti Molina, que al final es quien dirige absolutamente todo en el Racing, lo tienen claro. El duelo verdiblanco lo será en todos los aspectos y los cántabros presentarán el mejor equipo posible ante el Betis, sin reservar nada para la Liga pese a enfrentarse a un equipo de superior categoría que ya ganó 0-1 en Santander. Pero 0-1 no es resultado imposible de remontar, como ya demostró hace un lustro el Racing de Paco. Entonces ante un Sevilla que también disputaba competición europea. Y también tras encajar un 0-1 en casa. Ahora tocan los vecinos de Heliópolis en un partido, por cierto, con mucha más intrahistoria, porque en el banquillo sevillano se sienta Quique Setién y la mediapunta bética tiene nombre cántabro y racinguista: el de Sergio Canales.

Molina ya advirtió que si se llegaba al partido del Benito Villamarín con ventaja suficiente en Liga se podría rotar frente al Leioa (domingo, 17.00 horas) para dar descanso a algunos titulares y no acumular fatiga antes del parón navideño. Una forma de reconocer que el club no renuncia a superar la eliminatoria y no dejará a sus mejores futbolistas en Santander. Que no se da por derrotado. La hipótesis de Molina se ha cumplido: seis puntos sobre el Barakaldo, siete sobre el Mirandés y diez sobre el Logroñés, que ya a principio de temporada se preveían como los principales rivales del Racing al margen de los filiales y que ocupan por este orden las otras tres plazas que dan derecho a disputar la fase de ascenso.

Después de dos días de descanso el Racing volvió a entrenar ayer en las instalaciones Nando Yosu al mando de un Iván Ania al que le gusta jugar al despiste, pero que nunca ha ocultado que no iba a renunciar a la eliminatoria del KO. Al margen de la titularidad de Crespo, indiscutible también en Copa incluso cuando el Racing se enfrentó a adversarios de su misma categoría, lo más probable es que los verdiblancos alineen también el resto de su equipo de gala. Con algunas alternativas posibles, eso sí, puesto que sin apenas bajas salvo las de larga duración de Ritchie Kitoko y Miguel Gándara y la del delantero Dani Segovia -aunque esta no se ha comunicado oficialmente-, un técnico que en las últimas semanas sí ha echado mano de las rotaciones tiene diversas alternativas para varios puestos.

El club no renuncia a superar la eliminatoria y no dejará a sus mejores jugadores en Santander

El exbético Jordi Figueras y Óscar Gil son por jerarquía los dos centrales titulares del equipo, después de que Julen Castañeda haya regresado al lateral izquierdo tras su más o menos breve etapa como central. En principio deben ser de nuevo titulares en el eje de la zaga, como ya lo fueron el sábado pasado frente al Amorebieta, mientras que el citado Julen compite con Rulo, ya recuperado de su lesión, por el lateral derecho.

En el eje Sergio Ruiz sigue siendo intocable y salvo sorpresa mayúscula será titular en Sevilla acompañado por Quique Rivero o Rafa de Vicente, que con Kitoko lesionado y Jerín en el Racing B son los otros mediocentros disponibles que ya se alternan en Liga.

Como siempre, la línea de tres mediapuntas tiene hasta cinco candidatos, aunque parece muy improbable que un jugador franquicia y por si fuera poco exbético como Álvaro Cejudo se quede fuera. Los otros dos teóricos titulares son Enzo Lombardo y Nico Hidalgo, que podrían jugar frente a los de Quique Setién. De todos modos, Iván Ania reservó el sábado pasado a Berto Cayarga, que salió en el segundo tiempo, y el asturiano también tiene sus opciones para formar en la línea que antecederá al único punto nato del equipo, un puesto para el que cuenta con Jon Ander a causa de la baja de Dani Segovia.