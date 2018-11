Fútbol | Copa del Rey «Siempre he sido y seré del Racing» Sergio Canales, durante su presentación como futbolista del Betis. / EFE El jugador del Betis regresa esta noche a los Campos de Sport, donde debutó por primera vez en la élite, para enfrentarse al Racing en Copa del Rey LEILA BENSGHAIYAR Santander Jueves, 1 noviembre 2018, 07:59

Noche de Copas y de reencuentros. Al menos para Sergio Canales (Santander, 1991), que regresa a los Campos de Sport. Allí dio el salto a la élite del fútbol nacional y es uno de los pocos canteranos que lo ha conseguido. De eso hace ya la friolera de diez años. Lo hizo de la mano de Miguel Ángel Portugal, que lo incluyó como un fijo en el primer equipo, aunque antes Juan Ramón López Muñiz le dio unos anecdóticos minutos nada menos que la Liga Europa, ante el finlandés Honka. Ahora regresa a 'su casa' defendiendo los colores de un club verdiblanco que no es el Racing y encara un partido complicado evocando el buen recuerdo que guarda de su etapa racinguista. Aunque ya no es el niño de 17 años que saltó al 'prao' por primera vez en 2008 ante Osasuna. Un fichaje por el Real Madrid, después por el Valencia, la Real Sociedad, Betis... Experiencia, argumentos y creatividad. Siempre en la élite, a la espera de que su Racing regrese también.

-¿Qué Racing espera encontrar esta noche?

-La verdad es que he visto varios partidos, alguno por internet, y veo un equipo que intenta jugar al fútbol, que le gusta tener la pelota, que le mete bastante intensidad a los partidos... Y según lo que les he visto en Liga van bastante bien. Esta noche saldrán seguramente con mucha ilusión para enfrentarse a un equipo de Primera División. Seguro que va a ser un partido complicado.

-Después de la derrota ante el Getafe, ¿el Betis viene con ganas de reivindicarse?

-Todos los partidos son importantes y al final también tenemos uno importante el próximo domingo. Lo que está claro es que tenemos por delante un choque complicado contra el Racing y tenemos que estar muy pendientes de esta noche. Nosotros saldremos con todo, como hacemos siempre.

-¿Aprovechará la estancia en Santander para ver a viejos amigos?

-Sí, claro que sí. A la familia, a los amigos sobre todo, que además al ser puente está todo el mundo por aquí. Me ha pillado el viaje en un buen momento. Sobre todo quiero disfrutar no sólo del partido, sino del tiempo antes y después del encuentro, que para mí es muy especial.

-En el aspecto físico ¿cómo llega al partido?

-Muy bien. Este año estoy jugando mucho. La verdad es que lo estoy jugando casi todo y me encuentro descansado y muy bien físicamente. Además estoy muy contento de estar aquí, en este equipo, rodeado de buenos futbolistas. Esperamos hacer un buen año.

-¿Qué cree que es lo más peligroso del Racing?

-Creo que tiene jugadores de calidad, como Álvaro Cejudo, que además tiene mucha experiencia y que ha jugado muchos partidos en Primera; Jordi Figueras también... Es un equipo que cuenta con muy buenos futbolistas y estoy seguro de que nos va a poner las cosas muy difíciles. Este año, a diferencia de otras temporadas, el Racing está haciendo muchos goles y encaja pocos; está claro que es uno de los candidatos a subir, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que estar alerta. Al final en un partido siempre hay que estar alerta, no sólo pendiente de una cosa o dos.

«Para mi gusto es uno de los mejores entrenadores de la Liga y tiene las ideas muy claras»

-¿Qué sentimiento le produce volver a El Sardinero después de tanto tiempo?

-Es una sensación muy especial. La verdad es que siempre he sido y seré del Racing. Para mí es mi equipo y me encantaría en algún momento volver a jugar en El Sardinero como local y no como visitante, que siempre me da más pena. Pero bueno, volver me produce mucha emoción, muchas ganas, ilusión... También quiero ver cómo se ha renovado todo en el estadio, y por supuesto la afición, que es una pasada. Siempre está apoyando al equipo a pesar de estar donde está después de todos los años que permanció en Primera División. En general es todo muy emocionante.

-Si el Racing regresase a la élite, ¿le gustaría volver?

-Sí claro, al final es mi equipo y lo sigo. Siempre lo he seguido y lo seguiré, y está claro que a cualquiera que tenga ese sentimiento le gustaría estar en ese sitio. A mí me corresponde el Racing y por supuesto me haría mucha ilusión.

-El equipo de Ania sólo ha encajado un gol en los Campos de Sport, fue en Liga ante el Langreo. En Copa no ha recibido ninguno ¿Entra algo de tembleque al llegar a un estadio donde a los locales sólo les han marcado un gol?

-Tanto como tembleque no, pero la verdad es que el Racing está haciendo las cosas muy bien y nosotros tendremos que trabajar mucho y estar muy concentrados para hacer un buen partido. Pero está claro que será complicado.

-En Liga sólo han marcado cinco dianas, ¿les preocupa la escasez de goles que atraviesa el Betis?

-Es nuestra cuenta pendiente. Está claro que este año nos está costando, pero creo que el resto de cosas las estamos haciendo muy bien y por una parte sí que da un poco de respeto, pero por otra nosotros seguimos confiando en que los goles acabarán llegando. Estamos creando ocasiones y al final el tema de los goles son rachas y ahora no nos está tocando.

«Me gustaría volver a jugar en El Sardinero como local y no como visitante»

-Canales ha hecho crecer al Betis. ¿El Betis ha hecho crecer también a Canales?

-Sí, está claro que he venido a un club que está en una etapa de crecimiento considerable y estoy muy contento de estar aquí. Además Quique me está ayudando mucho a ser mejor futbolista y además es precisamente a lo que he venido aquí, a crecer.

-¿Cómo es Quique Setién como entrenador?

-Es muy cercano. Para mi gusto ahora mismo es uno de los mejores técnicos de la Liga y tiene las ideas muy claras. Siempre sabe lo que quiere más allá del resultado y ha cambiado la perspectiva que se tenía aquí, en este club, del fútbol.

-¿Les preocupa que el desgaste de jugar tres competiciones -Liga, Liga Europa y Copa-, les pase factura esta noche?

-No. Tenemos una plantilla muy amplia. Los que estamos aquí sabíamos lo que empezábamos este año y lo hacemos con mucha ilusión. Además somos un equipo en el que todo el mundo se cuida mucho y tienen muchas ganas de lograr objetivos y al final eso es muy importante.

-En su opinión ¿quién es el jugador más desequilibrante del Racing ahora mismo?

-El que más conozco y tiene más experiencia es Álvaro Cejudo. Además es que coincide que fui a ver al Racing a El Sardinero ante el Langreo y él volvía de la lesión y le vi meter ese gol de vaselina. Creo que es un jugador importante, pero el Racing tiene otros jugadores que lo hacen muy bien. Es un equipo que se basa más en lo colectivo que en lo individual. Se basa en el trabajo de todos, que es lo que hace que estés arriba y que puedas subir de categoría.

-¿Se anima a hacer un pronóstico para el partido?

-No, no me atrevo. Al final es una cosa muy complicada. Yo voy a luchar por mi equipo, a intentar ganar. Sí que por otra parte, como todo el mundo se imagina, deseo lo mejor para el Racing. Su prioridad como objetivo está claro que es subir y en eso voy a ser el primero que estará animando para que se pueda cumplir ese objetivo.

-Ha conocido a la afición verdiblanca del norte, la del Racing; y también la del sur, la del Betis, ¿qué tienen en común?

-Las dos aficiones tienen mucha pasión por sus equipos. Como se ha demostrado, a pesar de que el Racing está en Segunda B la gente le sigue muy de cerca y continúa yendo al campo y viajando con el equipo, y eso es algo increíble. Y la del Betis es igual. El otro día fuimos a Milán y fueron 7.000 personas a ver el partido, unos en tren, otros en autobús, otros en coche... Es una pasada. Eso te da mucha energía para afrontar la temporada.

-Son muy apasionadas, pero también muy exigentes...

-Sí, está claro. Ellos te dan y esperan que tú también les des. Al final nosotros damos el máximo y siempre queremos ganar, pero también es cierto que veces no se puede.