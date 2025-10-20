La solicitud de entradas para el Mirandés-Racing, hasta hoy a las 20.00 horas

Marco G. Vidart Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 16:26 Comenta Compartir

Una caída en el servicio del proveedor de 'ticketing' de la Liga ha hecho que el Racing se haya visto obligado a adelantar el cierre del plazo para solicitar entradas de cara al encuentro de este sábado (21.00 horas) en el estadio vitoriano de Mendizorroza ante el Mirandés. Así, el plazo finaliza a las 20.00 horas de hoy lunes, día 20, en lugar de terminar a las 14.00 horas del martes, día 21.

A través del Portal de Abonado o en las taquillas de los Campos de Sport, se podrán solicitar las 368 entradas disponibles que envió el Mirandés, a un precio de 25 euros cada una. 184 son para la Asociación de Peñas del Racing, gestionadas directamente por la Junta Directiva con cada una de sus agrupaciones asociadas. Otras 184 son para el resto de los abonados y simpatizantes racinguistas, mientras que 19 para se las quedará el club y estarán destinadas a compromisos y patrocinadores.

En caso de ser necesario y hubiese más peticiones que entradas, se realizará un sorteo entre los interesados a las 16.00 horas del martes 21 de octubre. El resultado se comunicará por correo electrónico a los agraciados con una o dos entradas y la compra de las localidades se llevará a cabo, en efectivo, en las taquillas de los Campos de Sport hasta las 20.00 horas del miércoles, día 22.