El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Vicente controla la pelota en el encuentro de vuelta del playoff ante el Mirandés la pasada temporada. Juanjo Santamaría
Racing

La solicitud de entradas para el Mirandés-Racing, hasta hoy a las 20.00 horas

Una caída en un servidor obliga al club a adelantar el plazo, que en principio concluía el martes

Marco G. Vidart

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:26

Comenta

Una caída en el servicio del proveedor de 'ticketing' de la Liga ha hecho que el Racing se haya visto obligado a adelantar el cierre del plazo para solicitar entradas de cara al encuentro de este sábado (21.00 horas) en el estadio vitoriano de Mendizorroza ante el Mirandés. Así, el plazo finaliza a las 20.00 horas de hoy lunes, día 20, en lugar de terminar a las 14.00 horas del martes, día 21.

A través del Portal de Abonado o en las taquillas de los Campos de Sport, se podrán solicitar las 368 entradas disponibles que envió el Mirandés, a un precio de 25 euros cada una. 184 son para la Asociación de Peñas del Racing, gestionadas directamente por la Junta Directiva con cada una de sus agrupaciones asociadas. Otras 184 son para el resto de los abonados y simpatizantes racinguistas, mientras que 19 para se las quedará el club y estarán destinadas a compromisos y patrocinadores.

En caso de ser necesario y hubiese más peticiones que entradas, se realizará un sorteo entre los interesados a las 16.00 horas del martes 21 de octubre. El resultado se comunicará por correo electrónico a los agraciados con una o dos entradas y la compra de las localidades se llevará a cabo, en efectivo, en las taquillas de los Campos de Sport hasta las 20.00 horas del miércoles, día 22.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  4. 4

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  5. 5

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  6. 6

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  7. 7

    El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  9. 9

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La solicitud de entradas para el Mirandés-Racing, hasta hoy a las 20.00 horas

La solicitud de entradas para el Mirandés-Racing, hasta hoy a las 20.00 horas