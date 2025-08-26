A un solo gol del liderato Racing y Albacete son los dos equipos más goleadores tras su duelo de ayer, pero rentabilizan de forma muy diferente sus tantos

Aser Falagán Santander Martes, 26 de agosto 2025, 07:09

El pleno (seis de seis) que firma el Racing tras las dos primeras jornadas de Liga le sirve para colocarse en la segunda posición, solo ... superado por el Real Valladolid por su mejor diferencia de goles (los pucelanos han marcado cuatro tantos y siguen imbatidos). Además, los de José Alberto son junto al Albacete el equipo más goleador de Segunda División con seis goles a favor (tres de Andrés y otros tantos de Villalibre), aunque la rentabilidad que han sacado uno y otro equipo es muy distinta. Seis puntos los cántabros frente a uno solo de los manchegos, rival de ayer, que son asimismo el equipo más goleado de la categoría tras el empate a cuatro de la jornada inaugural frente al Almería y los tres encajados este lunes.

El Racing llega así en las mejores condiciones posibles, al menos en lo que a la clasificación se refiere, al que será el segundo partido en casa, el sábado a las cinco de la tarde frente al recién ascendido Ceuta, y a la semana final en la que se cerrará el mercado estival. El propio club reconoce que le restan tres o cuatro incorporaciones para completar la plantilla, pero con los pocos disponibles ha certificado ya un excelente comienzo de curso.

