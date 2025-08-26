El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Peio Canales conduce el balón ante Riki. LOF

A un solo gol del liderato

Racing y Albacete son los dos equipos más goleadores tras su duelo de ayer, pero rentabilizan de forma muy diferente sus tantos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 07:09

El pleno (seis de seis) que firma el Racing tras las dos primeras jornadas de Liga le sirve para colocarse en la segunda posición, solo ... superado por el Real Valladolid por su mejor diferencia de goles (los pucelanos han marcado cuatro tantos y siguen imbatidos). Además, los de José Alberto son junto al Albacete el equipo más goleador de Segunda División con seis goles a favor (tres de Andrés y otros tantos de Villalibre), aunque la rentabilidad que han sacado uno y otro equipo es muy distinta. Seis puntos los cántabros frente a uno solo de los manchegos, rival de ayer, que son asimismo el equipo más goleado de la categoría tras el empate a cuatro de la jornada inaugural frente al Almería y los tres encajados este lunes.

