El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Sporting, a su llegada el domingo a Gijón. Arnaldo García

El Sporting busca entrenador para recibir al Racing

A última hora de ayer el cuadro asturiano negociaba con Borja Jiménez como sustituto de Asier Garitano, que fue destituido tras cinco derrotas consecutivas

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Racing visitará El Molinón el domingo en un momento difícil para el conjunto asturiano, que tras ser el único equipo que le aguantó el ... ritmo en las tres primeras jornadas a los de José Alberto, con pleno de victorias, a continuación se vino abajo y firmó cinco derrotas consecutivas que acabaron con la destitución de Asier Garitano como entrenador rojiblanco este pasado fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  6. 6

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  9. 9

    Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud
  10. 10

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Sporting busca entrenador para recibir al Racing

El Sporting busca entrenador para recibir al Racing