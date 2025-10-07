El Sporting busca entrenador para recibir al Racing

El Racing visitará El Molinón el domingo en un momento difícil para el conjunto asturiano, que tras ser el único equipo que le aguantó el ... ritmo en las tres primeras jornadas a los de José Alberto, con pleno de victorias, a continuación se vino abajo y firmó cinco derrotas consecutivas que acabaron con la destitución de Asier Garitano como entrenador rojiblanco este pasado fin de semana.

El club negociaba en la noche de ayer, sin un tanteo previo de otros candidatos, con Borja Jiménez, el que fuera entrenador del Deportivo de La Coruña en aquella temporada en la que los gallegos disputaron el ascenso con el Racing a Segunda División desde la Primera RFEF, o quien también ascendiera con el Leganés a Primera División.

El planteamiento del técnico abulense de contar con un proyecto de presente y futuro, hasta 2027, se ve con buenos ojos en Mareo. Faltaría por definir la fórmula, pero las dos partes entienden que el compromiso tiene que ser a medio plazo, con un proyecto que puede extenderse a lo que resta de temporada y la siguiente. Bien a través de alguna cláusula o por contrato.

Ayer la plantilla realizó un entrenamiento regenerativo y hoy tiene previsto descansar, por lo que los responsables rojiblancos esperan que mañana se incorpore el nuevo técnico, que después de las negociaciones que se llevaron a cabo con el abulense en Madrid todo apunta que será el elegido.

Garitano, por su parte, que tomó el mando del Sporting el curso pasado en una situación crítica, salió airoso de aquella situación y le sirvió para heredar el banquillo una campaña más y para hacer un equipo con su firma. Los buenos resultados avalaron la labor del entrenador y disiparon un tanto la realidad de su llegada, apresurada y con urgencia, pero la difícil racha de cinco partidos sin sumar un solo punto se hizo insostenible para un club cuyo objetivo es el ascenso.

El domingo, por tanto, el Racing visitará el campo gijonés en un encuentro que esperan las aficiones con entusiasmo desde hace varias temporadas, a pesar de que, de nuevo, la denominación de partido de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia haya limitado ostensiblemente la fiesta del fútbol de otras ocasiones. Por motivos de seguridad, el club asturiano solo ha mandado 570 entradas a Santander destinadas a la afición visitante, las mismas que supuestamente entran en la zona acotada para la hinchada foránea. Pese a que es una norma que cumple con el reglemento, no deja de ser un freno a una jornada de fútbol y a todo lo que le rodea. El Racing sorteará mañana las localidades entre los socios que han solicitado una dada la gran demanda.