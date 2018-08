Fútbol | Racing - Real Sociedad B Esta temporada sí o sí La plantilla del Racing, en carrera por La Albericia, ya está preparada para el inicio liguero, junto al cuerpo técnico verdiblanco. / Javier Cotera El Racing inicia hoy la competición ante la Real Sociedad B, el rival que le sacó los colores y le dejó fuera del play off el pasado mayo SERGIO HERRERO Santander Domingo, 26 agosto 2018, 07:39

Aún escuecen aquellas imágenes. Más de 400 aficionados verdiblancos tuvieron la desgracia de vivirlo en directo. Muchos más lo vieron a través de la pantalla de su ordenador, con la opción de apagar la emisión en el minuto 13, cuando el Racing ya perdía por dos goles a cero en la que era la gran final del campeonato para los de Carlos Pouso. Almas en pena por el campo. Un pelele en manos de once chavales vestidos de blanquiazul. El hazmerreír de la hinchada txuri urdin que celebró la clasificación para el play off de la Real Sociedad B como si fuese un billete para Europa del primer equipo. Duelen los ojos sólo de recordarlo, porque en aquel momento alguno estuvo a punto de arrancárselos. Para no verlo. Afortunadamente, aquello es parte del pasado. Queda como lección. El racinguista ha superado la depresión y se vuelve a ilusionar. Contra el mismo rival de aquel día, el Racing de Iván Ania inicia una nueva temporada que tiene que acabar bien. Esta temporada sí. Porque sí. La grada de los Campos de Sport ya ha sufrido bastante y el escudo ya se ha manchado demasiado de barro. Que ruede el balón. Que gane el mejor. Y que el mejor sea el Racing. Aquí lo importante no es participar, es ascender.

Racing

El propio club ha elegido como slogan, 'hashtag', lema o como se diga ese 'este año sí' que motiva. Pero también se trata de una promesa de obligado cumplimiento. Como la desmedida confianza del presidente, Alfredo Pérez, en que en el verano de 2019 el Racing será equipo de Segunda División. Otros en su lugar hicieron afirmaciones similares que no encontraron el éxito. La hemeroteca está maldita, ya se sabe. Pero bueno, la ilusión es requisito indispensable. Que dure mucho.

Esta tarde será la primera prueba con fuego real para el proyecto de Chuti Molina. Porque el director deportivo del Racing, además de ostentar la mayor cuota de poder en el club por delegación de sus superiores, se ha colocado como barrera protectora por delante del técnico Iván Ania. Colchón contra la presión que a buen seguro, en algún momento de esta larguísima temporada, llegará. El manchego ha comprado las piezas y todos los extras para montar el coche y al míster asturiano le tocará pilotarlo de aquí en adelante. La pretemporada ha sido más que buena. Sensaciones positivas y resultados en su mayoría favorables ante rivales de bastante nivel. Otra promesa por cumplir. Ahora viene lo de verdad. La Real Sociedad B espera con el cuchillo entre los dientes.

El máximo goleador de la pretemporada, Jon Ander, se ha recuperado a tiempo para el encuentro LAS CLAVES

Aún falta un tiempo para conocer más a fondo los dejes y los tics de Iván Ania como entrenador. Pero parece que el ovetense es de los de alineación de carrerilla. A medida que le han ido llegando los mimbres ha ido construyendo un cesto bastante reconocible. Y todo apunta a que los tiros esta tarde irán por ahí. El once no distará demasiado del que puso en liza en el último partido amistoso frente al Real Madrid Castilla. Sin embargo, el primer movimiento del entrenador este fin de semana ha sido esconder sus cartas. Ha citado a 22 futbolistas. Incluidos dos que a día de hoy no cuentan, como Antonio Tomás y Juanjo, y otro que acaba de salir de una lesión y apenas ha trabajado con el resto de sus compañeros esta semana: Rafa de Vicente. Así pues, la lógica dice que esos tres serán descartados y el técnico aún tendrá que elegir a uno más para dejar la lista definitiva en 18.

Quien sí estará es Jon Ander. Hasta nueva orden, el alavés es el delantero 'top'. El goleador titulado. Después del susto que dio por unos problemas en el aductor el pasado lunes, poco a poco ha vuelto a trabajar con normalidad y será uno más en la lista de hoy. La única duda es saber si Iván Ania le dará la titularidad por la relevancia que se ha ganado en el equipo o preferirá no arriesgar y reservarle para la segunda mitad. En ese caso, César Díaz es el principal candidato a ocupar la delantera, ya que a Dani Segovia parece que aún le queda un tiempo para coger el ritmo.

Iván Ania ha citado a 22 futbolistas, incluidos Juanjo, Antonio Tomás y el 'tocado' De Vicente LAS CLAVES

Y lo más probable es que Jon Ander o César Díaz, al que le toque, actúe como punta de lanza, ya que las probaturas estivales y el rival de esta tarde apuntan a que el entrenador verdiblanco se decantará por reforzar el centro del campo para quitarle la pelota a la Real Sociedad B. 4-2-3-1. Salvo sorpresa, por detrás del '9' se situará una línea de tres con los futbolistas más talentosos de la plantilla. De izquierda a derecha, Enzo Lombardo, Álvaro Cejudo y Berto Cayarga. En ese orden o en otro. Polivalencia. Con el músculo y la autoridad de Ritchie Kitoko y el inspiradísimo Sergio Ruiz como escolta. La sala de máquinas.

Con Iván Crespo en la portería, la defensa estará formada por Aitor Buñuel por la derecha; Óscar Gil y Jordi Figueras como centrales y la pequeña duda del carril izquierdo. A tenor de la forma de trabajar del míster verdiblanco hasta ahora, parece prematura la inclusión de Rulo en el once. El valenciano ha sido el último en llegar a Santander. Así pues, Julen Castañeda tendría una oportunidad más para convencer a Iván Ania de que debe ser el lateral titular, cuando el vasco se encuentra por primera vez con competencia desde que llegó a Santander hace tres veranos.

Un rival muy cambiado

Enfrente, el Racing se encontrará con ese doloroso enemigo que le humilló hace tres meses, pero en ese equipo se han producido un gran número de cambios. Es lo que tienen los filiales, mutan la piel y muchas veces ni siquiera se nota. Aunque la Real Sociedad B ha perdido a hombres muy importantes este verano. Sangalli, Merquelanz, Gorosabel, Capilla, Sanz o Muguruza ya no forman parte de la plantilla. Unos porque cambiaron de aires, como Capilla, que fichó por la Cultural Leonesa, y otros que dieron el salto definitivo al primer equipo, como Luca Sangalli o Gorosabel. Pilares sobre los que se sustentaba el Sanse que le arrebató con pleno merecimiento una plaza en puestos de play off al Racing la pasada temporada. Por eso ahora el filial blanquiazul se encuentra en plena formación. Quizá sea una buena fecha para cruzarse por aquello del acoplamiento. Pero ya se sabe que la cantera de Zubieta es fructífera y si se marchan unos, seguro que han llegado otros para demostrar su valía. Una nueva camada.

El Sanse ha sufrido importantes bajas con respecto al equipo de la pasada campaña LAS CLAVES

Hoy es la Real Sociedad B. El próximo sábado el Mirandés. Y el domingo siguiente, el Arenas. Así, 19 equipos. Y volver a empezar. 38 jornadas por delante. Un siglo y parte del siguiente. Va a ser eterno, pero, como ese eslogan de 'este año sí', la Liga regular es de obligado cumplimiento. Primero hacer los deberes para presentarse con las mayores garantías posibles a la maldita lotería de las eliminatorias del play off de ascenso. El racinguismo ya ha hecho un máster acelerado sobre el tema. Catedrático del penar futbolístico. Ponganse cómodos en su asiento de los Campos de Sport; ármense de paciencia; preparen ropa para el frío; cojan unas viandas para el largo camino y no se olviden de la bufanda verdiblanca y de la ilusión. Les vendrá bien.