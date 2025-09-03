El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La tercera camiseta del Racing, naranja

Con Yeray, Mario García y los raqueros de la Bahía como modelos, el club ha anunciado al amanecer las nuevas elásticas, que irán acompañadas de pantalón y medias azules

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:00

El Racing anunció en la mañana de este miércoles su tercera equipación. En el club sabían hace tiempo que era una apuesta arriesgada y la nueva elástica ya ha visto la luz. La del amanecer en la Bahía de Santander, en concreto.

La camiseta, de color naranja y con unas rayas verticales estrechas y brillantes, va acompañada de un pantalón y medias azules, en homenaje al mar.

Y por eso, los canteranos Mario García y Yeray, un santanderino y uno de Isla, costeros los dos, han sido los elegidos como modelos junto a los raqueros del Paseo Marítimo como modelos para el anuncio de la nueva equipación.

Además, dentro de esta serie, el club ha sacado a la venta una camiseta prepartido con Piquío como motivo estético y una sudadera en los mismos tonos azules y naranja.

