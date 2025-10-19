El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy, junto a Germán, portero del Deportivo. Daniel Pedriza

«Me lo tomo bien todo y tengo los pies en el suelo»

Tranquilo compareció un Jeremy, autor del gol de la victoria y pichici de la Liga, que señaló el triunfo como «un golpe en la mesa que hacía falta»

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:17

Comenta

«Una buena racha, pero no le digo nada a Andrés y lo importante son los tres puntos del equipo», bromeaba Jeremy tras empatar con el su compañero, Andrés Martín, en lo más alto de la tabla de goleadores de la categoría. El joven futbolista fue uno de los destacados «en el mejor partido de la temporada» y solo podía decir que «hay que seguir todos los partidos así».

Su gol, el segundo de su equipo, y el del triunfo final, le hizo volverse loco y celebrarlo a lo grande. Besó el escudo, hizo el gesto del arquero, que por otro lado tiene una simbología. «Viene de cuando estaba en el Rayo y me hicieron la broma, a ver si lo haces, contra el Ourense, y lo hice y a partir de ahí se me ha quedado».

Transmitió confianza al salir del estadio y después de su estado de forma. «Me lo tomo bien todo y hay que tener los pies en el suelo».

«Hoy hemos dado un golpe encima de la mesa que hacia falta para que la gente se dé cuenta de que estamos aquí y que podemos ganar a cualquiera», añadió. Admitió que el gol de Facu al borde del descanso «nos dio mucha vida a nosotros y al estadio». En Ecuador ya sueñan con llevarle al Mundial: «Es un sueño y ojalá poder ir, pero tampoco estoy muy pendiente de esas cosas y tengo la cabeza donde la tengo que tener», concluyó.

