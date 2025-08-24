El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El equipo verdiblanco durante el primer entrenamiento de esta temporada. Roberto Ruiz

La travesía más larga fuera de la élite

Lejos ·

Esta es la decimocuarta temporada consecutiva del club por debajo de Primera División, por las once previas al Racing de los Bigotes

Sergio Herrero
Aser Falagán

Sergio Herrero y Aser Falagán

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

El 13 de junio de 2012, Federer, le arrebataba el número 2 del Mundo a Rafa Nadal, tras ganar el Másters 1.000 de Madrid; ... las asambleas del 15-M preparaban el primer aniversario del movimiento; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se negaba a «negociar con ETA»; en la Selectividad de Cantabria entraba 'La Casa de Bernarda Alba'; los afectados por las 'preferentes' andaban reclamando lo suyo, Maguette Gueye tenía nueve años y el Racing descendía a Segunda División tras perder con Osasuna. Fue su último partido en Primera. Con los mejores. A partir de ahí, empezó la travesía más larga de sus 92 años ligueros, con la decimocuarta temporada fuera de la élite recién arrancada.

