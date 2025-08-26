La tribuna de gol

Dudé al principio… ¿sin Villalibre y sin Yeray? Sin embargo, al primer minuto tuvimos una de Salinas y pronto otra de Canales, éramos superiores hasta ... que el contrario empezó a funcionar… Un gol anulado al Alba en el inicio de la jugada y siete fueras de juego desesperaban a los locales y demostraban que lo mejor de nuestra defensa era trazar el 'off side' más perfecto de la Segunda, junto a unos jueces de banda y un VAR que te gustarían siempre. Acabamos el primer tiempo con el cero a cero inicial como óptimo resultado. Pero se repetían errores a corregir: imprecisión, despejes centrados y entrada de su segunda línea al remate solos. Los cambios (dos goles de Villalibre y buena aportación de Yeray) mejoraron al equipo, demostrando tanto gran acierto del entrenador, como dudas en la alineación inicial. A pulir errores y seguir soñando.

Bernardo Colsa Este equipo tiene gol

En este comienzo de temporada, ahora es más noticia lo que pasa con los fichajes que lo que pasa en el campo. No debiera ser así, pero es lo que hay con este tipo de planificación.

De esta manera, el partido ante el Albacete parecía algo secundario e incluso la alineación invitaba a ello, la típica que te dirían en un bolo de mediados de julio; pero no, era oficial.

¿Nos dará? preguntan mis amigos. Confiemos, nos decíamos. Y lo cierto es que sin ser de las mejores tardes, siempre hay que confiar. Es Segunda División.

Es cierto que ellos apretaron y se nos vieron las costuras, pero como dice la canción, 'este equipo tiene toque, este equipo tiene gol…'. Y al final, aunque sufras, tener gol es casi todo.

Aitor Alexandre De árboles y bosques

Visitar el Carlos Belmonte despierta en un servidor recuerdos del Vietnam. El 2025, al menos, nos trajo una alegría y nuestro Racing sumó los tres puntos en liza, con lo que el pleno de victorias luce en la tabla clasificatoria. Pero, ahora más que nunca, cobra vigencia el refrán que dice: 'Que los árboles no nos impidan ver el bosque'. La convocatoria y el once que José Alberto plantó en el césped albaceteño no parecen los más fiables, no para un partido puntual, como quedó demostrado anoche, sino para afrontar 42 jornadas al máximo rendimiento y con la máxima exigencia.

Queda una semana para cerrar una plantilla, que cuenta con una muy buena base, con incorporaciones que aporten oxígeno y una subida de nivel en determinadas posiciones.