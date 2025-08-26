El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manu Hernando golpea el balón ante un rival del Albacete. LOF

La tribuna de gol

Así han vivido la victoria del Racing en Albacete Juan Calzada, Bernardo Colsa y Aitor Alexandre

Martes, 26 de agosto 2025, 07:09

Sin superioridad, tres puntos

Juan Calzada

Sin superioridad, tres puntos

Dudé al principio… ¿sin Villalibre y sin Yeray? Sin embargo, al primer minuto tuvimos una de Salinas y pronto otra de Canales, éramos superiores hasta ... que el contrario empezó a funcionar… Un gol anulado al Alba en el inicio de la jugada y siete fueras de juego desesperaban a los locales y demostraban que lo mejor de nuestra defensa era trazar el 'off side' más perfecto de la Segunda, junto a unos jueces de banda y un VAR que te gustarían siempre. Acabamos el primer tiempo con el cero a cero inicial como óptimo resultado. Pero se repetían errores a corregir: imprecisión, despejes centrados y entrada de su segunda línea al remate solos. Los cambios (dos goles de Villalibre y buena aportación de Yeray) mejoraron al equipo, demostrando tanto gran acierto del entrenador, como dudas en la alineación inicial. A pulir errores y seguir soñando.

