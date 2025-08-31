La tribuna de gol

El Racing a pesar del apagón que sufrió en la última fase del primer periodo de juego, tras el evitable penalti, no tuvo rival. Se ... disiparon las dudas de la paparda ante los de abajo. Y en parte el Ceuta colaboró, porque sin quitar ni un ápice de valor a los pases mágicos de Íñigo Vicente, a los desmarques impecables del Búfalo, al juego de Andrés, a la solidez de Aldasoro, etcétera, dio facilidades. Tanto la innecesaria entrada de Anuar que desequilibró más el partido, como errores de bulto de la zaga ceutí allanaron un plácido sábado a un Racing que con unos canteranos de lujo e incorporaciones que ya brillan en esta categoría, como es el caso de Canales y Asier Villalibre, ademas de un bloque mucho más compacto, apunta muy alto. Seguimos en la pomada desde la cumbre de la clasificación.

Bernardo Colsa Impecable comienzo

El sinsabor del año pasado había causado mella en una parte no desdeñable del racinguismo. Quien más quien menos había oído comentarios sobre un posible mal comienzo que pudiera precipitar la crítica a JAL y enrarecer el ambiente. A todo eso se le han sumado un mercado veraniego extraño que también ha contribuido a sembrar quizá alguna duda en el ambiente y la falta de efectivos, que añadía incertidumbre antes de arrancar la Liga. Con esto echó a andar la temporada… y la respuesta ha sido un zasca tremendo a los miedos. No es fácil ganar y menos tres veces seguidas. La de ayer, apabullante y con seis cántabros en el 'prau'. El mérito es extraordinario. Y hay que aplaudir a JAL. Aunque nos saque de quicio a veces, el míster se ha superado. Y ahora: ¡A por el Almería!

Aitor Alexandre Pura dinamita

Se puede decir que el Racing tiene un déficit defensivo y no mentimos. Ya se han disputado las tres primeras jornadas y ni una portería a cero. Pero voy a serles sincero, soy de los que disfrutaban con aquella selección de Países Bajos en el año 88 y de los que prefieren ganar 5-4 que 1-0. Es precisamente por eso que este Racing me enamora y, aunque sé perfectamente que esta forma de jugar tiene sus debes en una competición tan larga y árida como la Segunda División, disfruto muchísimo cada semana. Por eso, aunque me vuelva a repetir respecto a mi anterior columna, ya solo nos falta retocar la plantilla y que a partir de ahí sigamos creciendo. La felicidad en agosto es preciosa, pero la felicidad en mayo del año siguiente… Eso es harina de otro costal. Ya nos toca.