Andrés Martín trata de proteger el balón ante un jugador del Ceuta, ayer en El Sardinero. Juanjo Santamaría

La tribuna de gol

Así han vivido la victoria ante el Ceuta Juan Calzada, Bernardo Colsa y Aitor Alexandre

Juan Calzada, Bernardo Colsa y Aitor Alexandre

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:43

Gran superioridad

Juan Calzada

Gran superioridad

El Racing a pesar del apagón que sufrió en la última fase del primer periodo de juego, tras el evitable penalti, no tuvo rival. Se ... disiparon las dudas de la paparda ante los de abajo. Y en parte el Ceuta colaboró, porque sin quitar ni un ápice de valor a los pases mágicos de Íñigo Vicente, a los desmarques impecables del Búfalo, al juego de Andrés, a la solidez de Aldasoro, etcétera, dio facilidades. Tanto la innecesaria entrada de Anuar que desequilibró más el partido, como errores de bulto de la zaga ceutí allanaron un plácido sábado a un Racing que con unos canteranos de lujo e incorporaciones que ya brillan en esta categoría, como es el caso de Canales y Asier Villalibre, ademas de un bloque mucho más compacto, apunta muy alto. Seguimos en la pomada desde la cumbre de la clasificación.

