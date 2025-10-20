El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vicente dispara a puerta. Daniel Pedriza

La tribuna de gol

Así vivieron el partido Juan Calzada, Míchel Zimmerman, Bernardo Colsa y Borja Cavia

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:21

Todo un partidazo

Juan Calzada

Todo un partidazo

Definitivamente, el Racing se ha postulado para ser líder merecido. Luchó contra un resultado adverso que había logrado un muy buen equipo; un Deportivo ... que en los primeros minutos controló y marcó un buen gol. Pero acto seguido llegó un enorme partido, superando al adversario, mereciendo más goles y sabiendo sufrir lo que fuera necesario en la recta final. Si esta vez la clave fue el bloque, no podemos dejar pasar tampoco individualidades como Jokin Ezkieta, que salvó el resultado con varias intervenciones de mérito. Aparecieron todos y todos aportaron. Muy bien en bloque bajo, como necesitábamos. Destaco como momento clave del partido el tanto del empate antes del descanso. Contra un Dépor que pide sitio en la cumbre de Segunda, el Racing ha sido un equipo muy completo; un líder –provisional– y sólido. Así, el objetivo es posible.

