Peio Canales, con Gustavo Puerta a su espalda, dispara a la portería del Deportivo entre Villares y Dani Barcia. Daniel Pedriza

Y el trivote trajo el equilibrio

La propuesta utilizada por José Alberto ante el Deportivo le dio más solidez defensiva al equipo y mantuvo la pegada en ataque

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Dentro del proceso de autocrítica y redención que está llevando a cabo José Alberto después de la temporada pasada, el asturiano andaba intentando proteger más ... la portería propia sin desvirtuar el potencial ofensivo del Racing. Sin embargo, con luces y sombras, no estaba consiguiendo ni lo uno ni lo otro. La teoría de la manta:o te tapas los pies o la cabeza. El equipo verdiblanco, con 17 tantos, sigue siendo uno de los máximos goleados de la categoría. Pero el domingo, frente al Deportivo, algo cambió. Yel flamante trivote trajo el equilibro al conjunto cántabro. Ahora habrá que ver si la propuesta ha llegado para quedarse.

Y el trivote trajo el equilibrio