Y el trivote trajo el equilibrio

Dentro del proceso de autocrítica y redención que está llevando a cabo José Alberto después de la temporada pasada, el asturiano andaba intentando proteger más ... la portería propia sin desvirtuar el potencial ofensivo del Racing. Sin embargo, con luces y sombras, no estaba consiguiendo ni lo uno ni lo otro. La teoría de la manta:o te tapas los pies o la cabeza. El equipo verdiblanco, con 17 tantos, sigue siendo uno de los máximos goleados de la categoría. Pero el domingo, frente al Deportivo, algo cambió. Yel flamante trivote trajo el equilibro al conjunto cántabro. Ahora habrá que ver si la propuesta ha llegado para quedarse.

El míster había creado una especie de híbrido, esta temporada, para apuntalar la defensa sin desvestir el ataque. Además de usar laterales más defensivos, como Mantilla y Salinas, de forma habitual, también creó la figura del extremo omnipresente gracias a la polivalencia de Marco Sangalli. El vasco partía como futbolista ofensivo por la izquierda y, a la vez, era el quinto zaguero cuando el rival apretaba. Ahí están los guarismos. La portería propia seguía encajando sin descanso y en fase ofensiva las sensaciones no eran tan positivas.

Durante la pretemporada, el técnico había probado también una propuesta con defensa de tres centrales. Una opción que ha utilizado a lo largo de la Liga alguna vez, especialmente en situaciones desfavorables, pero sin llegar a instalarse como idea principal.

Las claves Condicionantes La baja de Marco Sangalli y el retorno de Peio Canales llevaron al míster a elegir este nuevo dibujo Protagonista El paso adelante de Gustavo Puerta le da más peso, control y carácter al centro del campo Más cambios Otra novedad táctica que trajo el partido ante el Deportivo fue la de ver a Pablo Ramón de lateral

De cara al partido contra el Deportivo, se juntaron varias circunstancias. Las más importantes, la ausencia de Marco Sangalli por sanción y el retorno de Peio Canales tras la disputa del Mundial sub 20. José Alberto se quedaba sin el comodín de la banda izquierda y recuperaba una pieza para la medular. El entrenador optó por ubicar a Íñigo Vicente de nuevo en el extremo izquierdo y a Canales, en el medio. Así, sobre la hoja de alineaciones, parecía el mismo 4-2-3-1 de casi siempre.

Pero no. Esta vez, el futbolista cedido por el Athletic no iba a ejercer de mediapunta. Se iba a alinear con Maguette Gueye y Gustavo Puerta en la sala de máquinas. Para los amantes de los números de teléfono, un 4-5-1 o un 4-3-2-1. Yla propuesta funcionó. El equipo dio una mayor sensación de solidez frente a un rival con un gran potencial ofensivo y, aunque los de arriba tuvieron menos libertad para correr ante un Deportivo que se adelantó pronto y dio un paso atrás, sí que pudieron emplearse sin tener que mirar de reojo lo que dejaban detrás, porque la espalda estaba más resguardada.

El mayor peligro del Deportivo llegó por los laterales. No estaba Salinas y un futbolista más ofensivo como Mario García se tuvo que hacer cargo del peligroso Mella en la izquierda. Por la derecha, estaba Mantilla, pero José Alberto encontró otra opción: Pablo Ramón. El balear rindió a buen nivel cuando se trasladó al carril diestro. Además, hay que trabajarlo más, pero el trivote facilita las ayudas de los mediocentros en las coberturas a los laterales de ambas bandas.

De lo que es capaz Peio Canales el racinguismo ya había tenido algunas muestras antes de su marcha para el Mundial. Sin embargo, el domingo pudo conocer de verdad a un Gustavo Puerta que le da otro rollo al equipo. Menos vertiginoso, pero con más toque y pausa en el centro del campo y también con más carácter que los mediocentros habituales. Si José Alberto hace habitual el trivote, cuenta con cinco futbolistas de la primera plantilla para tres puestos:además de los citados Canales y Puerta, Maguette Gueye –que fue el tercer mediocentro ante el Deportivo–, Íñigo Sainz-Maza y Aritz Aldasoro. Sin olvidar a un Sergio Martínez que ha dejado muy buen nivel cuando ha entrado en el equipo.

El catálogo de sistemas usado por José Alberto esta temporada

Las posibilidades son casi infinitas, pero hay tres propuestas principales en el catálogo de sistemas de José Alberto está temporada:el tradicional 4-2-3-1; el dibujo con tres centrales que ha utilizado en momentos desfavorables y el nuevo trivote, que tan buen resultado le dio el domingo ante el Deportivo.