Tranquilo. Dice y lo parece. Su mirada se pierde en la distancia mientras habla, como si estuviera visualizando algo. Sonríe y le quita hierro a ... las preguntas directas, pero responde sin arrugarse. Está preparado e insiste: «También lo está el equipo». José Alberto (Oviedo, 21 de mayo de 1982) es el entrenador de la historia del Racing con mejor promedio de puntos en el fútbol profesional.Le da igual. Es de filosofía estoica. El pasado, como mucho, sirve de aprendizaje. Y el futuro no está al alcance. «Disfruto del día a día» y está empeñado en convencer a todo el que le quiera escuchar en que haga lo mismo, que el racinguismo ya ha sufrido bastante. Él lo sabe, pese a que no estaba aquí. Seis partidos. 18 puntos. Llega la hora de rematar una temporada irrepetible que puede acabar en inmejorable. Asume la responsabilidad que tiene y admite que esto es largo, muy largo. No quiere oír hablar del play off porque allá, al final de esa mirada, hay otra cosa. Y sí, puede parecer una frase hecha, pero apuesta por ello:«La ilusión ha de seguir siendo nuestra bandera».

–Llega la hora de la verdad.

–Llega la hora más bonita, la hora de lo más importante de la temporada. Creo que llegamos en un buen momento. Estamos donde queremos estar, a falta de un punto para mejorar la temporada anterior, que era el primer objetivo que al menos yo me había marcado.

–Seis partidos, ¿son muchos o son pocos?

–Queda lo más bonito y tenemos que disfrutar de cada día, de cada semana, de todo lo que estamos viviendo. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, personalmente. Los días buenos, los días menos buenos... Creo que ese es el camino. Todos tenemos un sueño por cumplir. La afición, los jugadores, el staff, el club... Y lo tenemos al alcance de la mano.

–¿Qué le puede reportar al equipo una victoria como la del sábado en Huesca?

–Confianza. Y ahora tenemos la oportunidad, en nuestra casa y ante nuestro público, de intentar enganchar dos victorias consecutivas. En el tramo final de la temporada eso es lo que va a marcar la diferencia. Los que han enganchado cuatro o cinco victorias seguidas se han disparado en la clasificación, como es el caso del Elche, recientemente. Y ahora nosotros, después de una victoria fuera, con lo complicado que es, nos toca confirmarlo en nuestra casa y ante un rival muy difícil.

–La irregularidad es cosa de todos en la parte alta de la tabla...

–Todos los equipos pasamos por momentos buenos y momentos malos en una categoría tan larga. Once meses de competición... No hay ninguna categoría que tenga esta duración, que no tenga más descanso que en Navidad y cada vez es más corta también. Es muy exigente, muy bonita y muy igualada, que hace que tenga un seguimiento increíble y que a mí, personalmente, me apasiona.

–¿Se le ha hecho largo el campeonato al equipo?

–Creo que es una sensación que puede tener mucha gente, porque hemos tenido un momento en la primera vuelta que ha sido impresionante, histórico... Hemos batido muchos récords: fuera de casa, de goles, de porterías a cero... Con un estilo muy agresivo y que funcionó, en un momento concreto, impresionantemente bien. De diez partidos conseguimos ganar nueve –ganamos cuatro, perdimos uno y ganamos cinco–, una auténtica barbaridad. Y ahí nos distanciamos mucho de los rivales. Pero ahí venían muchos de los mensajes en los que yo intentaba ser cauteloso, como el famoso 'no os flipéis' y todas estas cosas que iba diciendo, iba preparando un poco a la gente, porque yo era consciente de que estábamos muy por encima de la realidad y de que en octubre o noviembre no se consigue un ascenso. Los ascensos se consiguen ahora. Ahora es el momento de la verdad. El momento definitivo de la temporada y cuando todo lo que hemos vivido hay que ponerlo en práctica.

–El equipo, ¿llega bien?

–Creo que llegamos muy bien. A nivel físico los jugadores están muy bien; a nivel mental, cada uno estará en su fase... Hay gente que llega mejor, gente que llega peor... Para eso estamos nosotros, para ver los momentos de cada jugador y ayudarles a recuperar su mejor versión. Pero, por encima de todo, con la ilusión que la plantilla tiene, que el staff tiene, que el club tiene y que nuestra afición tiene... Esa ilusión tiene que seguir siendo nuestra bandera, nuestro foco puesto en conseguir lo mejor posible y lo máximo posible, con la exigencia de ganar cada partido. Sin perder de vista que seguimos teniendo un sueño, que no es una obligación... Para el club, a principio de temporada, el objetivo no era ascender a Primera. La temporada pasada el objetivo no era jugar el play off. Siempre estamos adelantando muchos pasos al proceso y creo que cada año, cada día, estar un poquito mejor, creo que eso nos está acercando al sueño que tenemos del ascenso.

–¿Ha tenido o tiene miedo de que el equipo pueda volver a bloquearse como al final de la temporada pasada?

–No, porque creo que todos aprendemos de los errores. La temporada pasada, el primero que falló fui yo. Eso no determina si lo vamos a hacerlo mejor o peor, o si vamos a acertar o a fallar, pero lo que sí sé es que no van a ocurrir los mismos errores de la temporada pasada. Y todos cometimos errores: desde el club, los aficionados, los jugadores, el staff, yo en primera persona... Esos errores no los vamos a repetir. Quizá otros, pero esos, no.

–¿Está nervioso?

–No. De momento estoy tranquilo. Creo que me estoy haciendo mayor. Hace no demasiados años estaría tenso, pensando en muchas cosas. Ahora estoy intentando centrarme en el día a día.En disfrutar del equipo y estar muy cerca del jugador para ayudarle. Ahora es cuando más hay que ayudar a los jugadores y eso me hace estar tranquilo.

–¿Y los futbolistas?

–Habrá de todo. Cada uno es de su madre y de su padre. Todos lo llevamos a nuestra manera y todos están bien, confiados, responsabilizados... Y están en su sitio, en el que son felices. En la vida es difícil ser feliz, pero en el fútbol mas aún. Aquí la gente es feliz y de eso, personalmente, me siento muy orgulloso.

–Restan tres partidos en casa. Nueve puntos en juego que pueden acercar mucho al Racing hacia el ascenso. ¿Qué papel van a jugar los Campos de Sport en este final de temporada?

–Te diría que muy importantes, porque siempre lo son y el ambiente que se está viviendo en El Sardinero es una pasada. No sé cómo describirlo. Salir ahí y ver la grada, que no hay un sitio vacío. Y luego, con la Fuente de Cacho... Se te pone la piel de gallina. Pero fuera de casa también va a ser muy importante, porque tenemos que ganar muchos partidos de aquí hasta el final de Liga. No sé cuántos, pero los suficientes para que nos lleven a donde queremos todos. Fuera de casa la gente está haciendo un esfuerzo muy importante para viajar. En Huesca había mucha gente y estoy convencido de que a Cartagena va a ir la gente. Eso para el equipo es súper importante. Sentirse arropado. Y queremos dar a la gente lo que ellos nos dan.Máxima intensidad posible y dejárnoslo todo. Eso es lo que quiere ver cualquier aficionado.

–¿Qué le parece el discurso hostil que se ha generado contra el Racing desde algunos de los rivales por el ascenso, en especial con respecto a los arbitrajes?

–Ahora es una partida de ajedrez y todo el mundo mueve sus fichas. Lo importante es el terreno de juego y el fútbol. Por mucho que los demás quieran hacer y decir, nosotros somos el equipo que más faltas recibe. Recibimos muchas, con mucha diferencia sobre el segundo, y con más de cien faltas sobre el séptimo, que es muchísimo. Echad la media por partido. Eso es porque el equipo juega bien y porque no hay más manera de parar a nuestros jugadores que interrumpiendo el juego. Cuando hay árbitros que ponen el listón más arriba y más abajo, influye en el juego, a la hora de amonestar, de sacar tarjetas, de expulsar, y el otro día, en Huesca, es un ejemplo de lo que digo. Cuando vas a al límite, corres el riesgo de que te pases. La acción de Loureiro es una roja muy clara. A partir de ahí, se fueron del partido. Lo más importante es lo que sucede en el terreno de juego y cómo llegan los futbolistas; la idea, la propuesta, la determinación y la confianza. Y creer en que lo vamos a conseguir. Todo lo demás, como digo yo: son fuegos artificiales.

–El objetivo es el ascenso directo, pero, ¿y si el equipo no lo consigue y tiene que jugar el play off?

–A día de hoy no pienso en el play off. Pero, si llega, lo único que puede cambiar es que nos iremos dos semanas mas tarde de vacaciones.

–Está en el que hasta ahora es el punto más alto de su carrera como entrenador. ¿Qué aprendizaje saca de la presente temporada?

–Yo echo la vista un año para atrás, no mucho más, y hemos cambiado mucho. En la manera de gestionar, en la tranquilidad de afrontar las cosas, y la experiencia te moldea. Hemos evolucionado y cambiado y el aprendizaje es continuo. De nada sirve lo que has hecho, lo que queda es lo más importante y en eso estamos.

–Es el técnico con mejor promedio de puntos con el Racing en el fútbol profesional;el equipo y el club han crecido desde su llegada... Pero hay voces críticas. ¿Se siente valorado?

–Por la gente del club, al cien por cien. Por mis jugadores, que es lo que más me interesa, al cien por cien. Luego, evidentemente, también he aprendido con la experiencia que cuanto mayor es el nivel que das, mayor es el nivel de crítica que recibes. Entonces, eso es que estamos haciendo las cosas bien.

–Complete la frase: 'No ascender sería...'

–Un mal trago.

–Y, ¿lograr el ascenso...?

–Un sueño.

«Apreté mucho al equipo para alargar la buena racha»

Ampliar José Alberto en las instalaciones del Racing de La Albericia. Roberto Ruiz

–La renta obtenida en el mejor momento del curso, ese listón tan alto, más allá de que en lo numérico ha permitido acolchar la caída posterior, ¿ha sido contraproducente en lo ambiental?

–Sí. Si no hubiésemos tenido esa racha tan buena y esa racha tan mala que tuvimos, hubiésemos tenido una mayor regularidad y llegásemos ahora de una manera más lineal, por llamarlo de alguna manera, creo que todos estaríamos mucho más enchufados, valorando el momento en el que estamos ahora mismo. El hecho de que mucha gente se viera en Primera División ya y que ahora quizá lo puedas perder y puedas no estar en Primera el año que viene, genera frustración, nerviosismo, más tensión y aleja de disfrutar del momento que estamos viviendo. Es lo que intento hacer ver a los jugadores y a todo el que me rodea. Insisto: los ascensos se consiguen en mayo.

–Con la perspectiva del tiempo, ¿qué diagnóstico hace del bajón que sufrió el equipo en noviembre?

–Como digo siempre, el máximo culpable de todo lo que sucede aquí soy yo. Yen aquel momento, creo que apreté tanto al equipo para alargar esa racha buena, que llegamos a las vacaciones muy quemados mentalmente.