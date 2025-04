«Nosotros vamos a Valencia a por los tres puntos», señala Mario

M.M. Santander Jueves, 3 de abril 2025, 18:10 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

El encuentro de este domingo (16.15 horas) ante el Levante huele a partido grande. Segundos, los valencianos, contra terceros, los santanderinos. Yambos equipos, con 59 puntos. Pero en la plantilla del Racing no hay cábalas que echar antes del encuentro en el Ciutat de València. Allí se va a ganar y a conseguir una victoria que puede ser clave. «Nosotros vamos a ir allí a por los tres puntos.

Para estar arriba y ganar siempre que podamos», señalaba Mario García en rueda de prensa. Y aunque respeta a un equipo valenciano que está haciendo «una buena temporada», se aferra al «buen recuerdo» de aquel campo» que tiene el Racing «estos últimos años. Tenemos las cosas muy claras para ganar».La receta para doblegar a un igual en la Liga es clara para el canterano verdiblanco. «Creo que tenemos que seguir en la misma línea que estamos. Hay que confiar en lo que hacemos, lo tenemos claro cada semana lo que hay que hacer para ganar. A seguir así». El último ejemplo, el triunfo ante el Zaragoza. «Nos encontramos muy cómodos, estábamos cerca... Nos relacionábamos bien y acabamos ganando aquí, en casa». Titular en ese duelo ante los maños, Mario considera que está en un buen momento. «Cada vez me siento más cómodo, me siento mejor con el equipo, con más confianza. Cada vez que un jugador juega más, se siente mucho mejor». De lateral o de carrilero se siente «muy cómodo», considera que en la parte defensiva «he dado un buen paso», aunque «mil cosas puedo mejorar todavía. Me queda mucho margen».

Entrenamiento

El jueves es uno de los días usuales para que el Racing entrene en los Campos de Sport. Y hoy los verdiblancos se ejercitaron en su estadio para preparar el choque ante el Levante del domingo. Aún quedan dos sesiones, estas en La Albericia, de entrenamiento antes de un partido que se antoja clave en la pelea por el ascenso