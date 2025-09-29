El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto López protesta tras señalarse el penalti a Javi Castro. Juanjo Santamaría
Fútbol

¿Y el VAR?

El polémico penalti frente al Andorra deja un mal sabor de boca en el Racing después de que, pese a lo dudoso de la acción, no entrara en acción el VAR, a diferencia de lo sucedido ante el Córdoba

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:30

Apenas se habían cumplido 50 minutos del Racing-Andorra, aún con empate sin goles en el marcador, cuando Eder Mallo señaló un penalti de Javi ... Castro al arrebatar el balón a Villahemosa ante el estupor general de grada, futbolistas y José Alberto. El colegiado tuvo tino, porque las imágenes posteriores señalaban lo que no se vio en directo (sí Mallo): un leve contacto que después el colegiado debe interpretar si es o no punible. Pero la duda surgió, máxime tras el riguroso penalti señalado la semana anterior a Salinas, en por qué no había entrado en acción el VAR.

